Humberto Suazo sabe: "Los goles van a salir por sí solos, eso no se pierde"

Lleno de emoción se mostró Humberto Suazo luego de anotar su primer gol después de que regresara a Primera División con la camiseta de Deportes La Serena. Fueron cinco años sin gritos de Chupete en la máxima categoría.

El atacante de 39 años recogió el balón después de una jugada preparada de Jaime Valdés y Danny Pérez, y remató a boca de jarro para marcar el empate parcial en la derrota de los papayeros como visitantes de Audax Italiano.

Pero el delantero tenía claro el destinatario de su festejo. "Esta vuelta al fútbol es para mi familia, esta alegría que sé que están disfrutando, es para el más chico (Chuy), que por él volví a jugar", explicó el ariete sanantonino.

Con 96 goles en Primera División, Suazo reconoce que no está buscando la centena, sino más bien algo emocional. "Ojalá pudiera marcar y que mi familia me viera jugar, es muy importante para ellos que yo haya vuelto a una cancha", atesora el ex goleador del fútbol mexicano.

"Lo principal siempre es preparame día a día, semana a semana, cada día seguir aprendiendo y en eso estoy enfocado. Los goles van a salir por sí solos, eso no se pierde y lo principal es trabajar", sentenció Suazo.

Humberto Suazo marcó su primer gol en Primera División después de cinco años. Foto: Agencia Uno

Pero también lamentó la derrota de La Serena. "A lo mejor falta conocerse un poco más. Apenas he jugado dos partidos, pero tengo confianza en el equipo. En la semana trabajamos súper bien, pero lamentablemente no salieron las cosas. Estoy muy triste porque veníamos a sumar", reflexionó.

Humberto Suazo regresó al fútbol de Primera División después de cinco años alejado de la serie de honor, desde su polémica salida de Colo Colo en 2015. El delantero se une al gran momento de los veteranos en el Campeonato Nacional.