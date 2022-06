Hueso Basay realiza una drástica radiografía para los clubes chilenos a nivel internacional: "Si no mejoramos a nivel económico con qué vamos a competir, no cerremos los ojos"

La eliminación de Colo Colo y Universidad Católica en Copa Libertadores dejó en evidencia el pobre nivel del fútbol chileno a nivel internacional, lo que se vio acrecentado también en Copa Sudamericana donde ningún club logró superar de fase.

Un tema que fue abordado por Ivo Basay, que en la década de los 90 fue puntal para que el Cacique peleara en el torneo continental de clubes más importantes de América y también en la Supercopa, campeonatos donde jugó las semifinales.

En el programa Círculo Central el Hueso advirtió que las distancias son abismales, por lo que no hay ni siquiera que hacerse ilusiones. "Si no mejoramos a nivel económico, obviamente el potencial es éste. No tenemos cómo competir, no cerremos los ojos, con qué vamos a competir", comentó.

Se le rebatió que dinero existe por todo lo que la televisión le paga a los clubes, lo que llevó a que hiciera una comparación con lo que sucedía en su época de jugador.

"La diferencia que veo es que antiguamente los clubes subsistían con la publicidad, estadios llenos y gestión de dirigentes tan criticados, que decían que se robaban la plata, pero tengo amigos que se quedaron sin ni uno por pasar cheques y meter plata en los clubes", analizó Basay.

Colo Colo y Universidad Católica continúan en competencia internacional debido a que salieron terceros de sus grupos en la Copa Libertadores e ingresaron a la Sudamericana, donde jugarán ante Inter de Porto Alegre y Sao Paulo, respectivamente.