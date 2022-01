Walter Mazzantti no tiene dudas y le tira bencina a la polémica de Huachipato vs Copiapó: “Es penal, nada que discutir”

Deportes Copiapó luchaba ante Huachipato en el CAP para revertir la derrota que sufrió de local en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla cuando Francisco Gilabert cobró un polémico penal sobre Walter Mazzantti. El juez la fue a ver al VAR, ratificó su decisión y Cris Martínez no perdonó para dar por cerrada la llave ante un León de Atacama impotente que hasta amagó con retirarse de la cancha. Finalmente, el partido concluyó y se ratificó la permanencia de la usina en Primera y de los nortinos en la B.

Tras el partido, Mazzantti manifestó que “nunca viví una situación así, se habló mucho, pero siempre tuvimos la cabeza fría. Si nos tocaba, jugábamos. Nos tocó y lo aprovechamos al máximo”, añadiendo sobre la acción polémica que “a mí me toca abajo y me va agarrando de lar remera cuando voy cayendo, no hay nada que discutir, para mí es penal”.

“Tuvimos un año muy bueno al principio, luego nos caímos, nos costó al final y jugamos promoción, aprovechamos y eso es lo que vale”, completó.

Por su parte, el capitán de Huachipato, Claudio Sepúlveda, fue cauto y reflexivo. “Estoy muy contento, más tranquilo. Es una sensación rara, estábamos descendidos y por algo que escapa a nuestras manos ocurrió lo que ocurrió, se nos abrió una pequeña cuota de esperanza, la aprovechamos y estamos felices”, manifestó el volante.

“Lo vivimos con incertidumbre, entrenamos sin saber por qué, no sabíamos si tendríamos este partido. Nos preparamos con la mentalidad que si nos tocaba, había que estar preparado. Sirvió, no tuvimos vacaciones pero ahora eso queda en segundo plano”, añadió.

Sobre Copiapó, resaltó que “estábamos claros que nos harían gran partido, es un gran equipo, con buenos jugadores, veloces en la delantera que complican a cualquiera. Se jugaron todas sus cartas, pero lo importante es que supimos aguantar y nos vamos con el triunfo que queríamos”.

Finalmente, explicó que “no da para celebración, pero sí estamos tranquilos. Hay que replantearse muchas cosas, por algo terminamos aquí, hay que prepararse para lo que viene”.