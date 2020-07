Guarello hace bolsa a Aubert: "Al presidente de la U lo mandaron a votar con un chaperón. Debió renunciar"

Cristian Aubert es el nuevo presidente de Universidad de Chile desde el pasado jueves 23, día en que José Luis Navarrete dejó el máximo sillón Azul Azul de forma sorpresiva.

El cambio de timón en el Chuncho generó dudas respecto al apoyo de la U a la lista de Pablo Milad de cara a las elecciones a presidente de la ANFP, situación que finalmente no cambió.

Sin embargo, la polémica llegó igual. Aubert sufragó acompañado de un notario, situación que incluso fue considerada por la lista de Lorenzo Antillo para exigir que los sufragios fueran impugnados. En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello fue muy crítico.

“¿Qué clase de presidente tiene Universidad de Chile que hay que mandarlo a votar con un notario? ¿Qué clase de confianza? Acá hay algo muy grave, la U es un equipo y una institución muy grande”, dijo Guarello.

Agregó que “el presidente tiene que ser una persona que por lo menos en estas situaciones tiene que generar un mínimo de confianza. No puede ser que el presidente de la U vote con chaperón. Me parece una locura total. El directorio de la U no confía en Cristian Aubert, quedó claro porque lo mandaron con alguien que lo vigilara”.

Cristian Aubert y José Pepe Rojas en la U.

Y complementa: “entonces qué hace ahí Aubert. ¿A quién responde? ¡Hay que vigilar por quién vota! La U no puede estar para estas cosas. Aubert tendría que haber renunciado. Si no confían en él para qué está ahí”.

Respecto a las listas, Guarello sentenció que “ninguno de los dos candidatos podía desvincularse de Sergio Jadue. Si bien Milad tenía esto de los correos con Jadue, la otra lista uno de los impulsores fue Kiblisky, que le hizo todo el esquema de elusión a Jadue. Todos de alguna manera estuvieron cerca de Jadue, salvo los que se abstuvieron de votar por Jadue en esas elecciones”.