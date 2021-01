¡Gravísimo! Ministra Pérez confirma que Defensa y Justicia incumplió protocolos de contagio por Covid-19

La ministra de Deportes, Cecilia Pérez, confirmó el incumplimiento por parte de Defensa y Justicia de los protocolos de contagio de covid, que originó posteriormente el traslado de la localía de Coquimbo Unido a Asunción en el marco de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Según la versión de la secretaria de estado chilena, la autoridad sanitaria estuvo en lo correcto al determinar la cuarentena para toda la delegación, ya que el plantel fue a entrenar sin esperar los resultados de los exámenes PCR, que posteriormente arrojaron tres casos positivos en el equipo trasandino.

"Ante casos positivos de la delegación, y por el incumplimiento del protocolo que ya se había aprobado con Conmebol cuando retornó la competencia internacional a nuestro país en agosto del año pasado, se incumple por parte de Defensa y Justicia el protocolo de burbuja al salir a entrenar sin respetar la espera del resultado del PCR. Eso amplifica la posibilidad de contacto estrecho", comentó Pérez.

Además la ministra reconoció que "nos sorprendieron los distintos cambios de requerimientos que se habían solicitado para llevar a cabo esta semifinal de la sudamericana con el único equipo chileno que va quedando en competencia. Inmediatamente a solicitud del presidente de la ANFP, Pablo Milad, nos pusimos disposición".

La Conmebol expresó su molestia por la decisión de la autoridad chilena y dictaminó el traslado del partido semifinal a la capital paraguaya, en claro perjuicio del equipo chileno, que debió actuar como local en campo neutral en el duelo de ida, que igualaron sin goles.

Sin embargo, la determinación ministerial estuvo totalmente alineada con los protocolos sanitarios establecidos cuando se dio luz verde al retorno de la Copa Sudamericana y las competencias internacionales en el continente.

La escuadra trasandina incumplió los protocolos de burbuja anti Covid.

"Primero con 24 horas de antelación pusimos disposición el Estadio Nacional, cuando se cambia producto del reglamento Conmebol el lugar de localía de Coquimbo Unido para que se pudiese disputar finalmente este partido", relató la ministra.

Además, la ministra Pérez puso el ejemplo de Junior de Barranquilla, que sí cumplió los requerimientos pese a que tuvo que lamentar numerosas ausencias en el enfrentamiento ante el mismo equipo de Coquimbo Unido en cuartos de final:

"Junior no incumplió protocolos. Esa es la diferencia que yo creo no se ha comunicado lo suficientemente bien para que todos lo entiendan. Junior de Barranquilla efectivamente tuvo positivos y contactos estrechos, y se permitió salir del pais en charter con acompañamiento médico -no sólo a la delegación, sino también a los positivos- la amplificación de la determinación de contacto estrecho dice relación con dos elementos: la llegada a Chile de la cepa británica y particularmente porque el equipo Defensa y Justicia incumple protocolo de burbuja al no esperar el resultado del PCR para salir a entrenar a San Carlos de Apoquindo", aclaró.

Pérez agregó: "Ellos (Defensa y Justicia) deberían haberse hecho el exámen, esperar el resultado y salir a entrenar. Eso no lo cumplen. Y es ahí donde efectivamente la autoridad sanitaria con estos dos elementos determina que el contacto estrecho es para toda la delegación".

De esta manera, y según la aclaración de la ministra del Deporte, se confirma que la decisión de quitarle la localía a los Piratas no tuvo el fundamento requerido, dado que la escuadra chilena no incurrió en ninguna falta protocolar, no así Defensa y Justicia.