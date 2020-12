Juan José Ribera es pura ilusión: "Dejamos fuera a un gigante como Junior y se nos abre el apetito"

Coquimbo Unido eliminó a Junior de Barranquilla y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana donde deberá enfrentar ahora a Defensa y Justicia de Argentina.

El entrenador pirata Juan José Ribera analizó la clasificación y no escondió que ahora hay otra ambición y se ilusiona con ganar el torneo.

"Por qué no soñar con algo más en la Sudamericana. Dejamos fuera a un gigante como Junior y se nos abre el apetito", afirmó.

Agregando que "teníamos ansiedad porque somos noveles en esta situación. Me saco el sombrero con el esfuerzo y sacrificio de los jugadores, con sobrellevar el 1-0 en contra en gran parte del partido".

Eso sí, algo que nubló un poco la felicidad del Coto, fue el hecho de que se diga que los casos de Covid-19 de Junior posibilitaron la clasificación de Coquimbo Unido.

"Clasificamos a una semfinal, eliminamos a un grande. La planilla de ellos es muy superior a la nuestra y han enfrentado muchas veces esta situación y nosotros nunca. Es histórico. Pasamos y estamos en semifinales, no estamos para hablar del tema del Covid. No me gustan esas preguntas", cerró.