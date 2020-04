Gamonal le envía un mensaje a Marcelo Salas: “Él fue jugador, también peleó por sus derechos. No tenemos su carrera exitosa"

La decisión de Deportes Temuco de acogerse a la Ley de Protección al Empleo sigue generando controversia en el fútbol chileno, porque han sido varios referentes del club quienes han expresado su molestia por esta medida y han señalado que buscarán todas las instancias para lograr un acuerdo beneficioso para todas las partes involucradas.

En ese sentido, el portero y capitán albiverde, José Luis Gamonal, conversó con el diario El Mercurio sobre esta situación y aprovechó la vitrina para enviarle un directo mensaje a Marcelo Salas, dueño de la institución.

“Me encantaría que Salas estuviera con nosotros. O al menos tener una conversación con él, que él nos dijera las cosas. Un compañero habló con él, pero le respondió que el canal de comunicación era el gerente general. Él fue jugador, también peleó por sus derechos. Nosotros no tenemos su carrera exitosa, no ‘aseguramos generaciones’ y tendría que saber que cada dinero que se descuenta duele. Quién mejor que él podría entender esto, porque cuando empezó no ganaba grandes cantidades, y los suelos que se pagan en la B no son altos”, señaló el arquero.

Al ser consultado por la decisión que tomó el club de rescindir el contrato de todos los jugadores del plantel y funcionarios del club, expresó que “entiendo la medida, pero no la comparto. Estaba conversando con Fernando Navarrete, el gerente general, y se acogen a la ley. Y no me parece, porque el club sigue recibiendo ingresos, el dinero del CDF y los sponsors”.

En la misma línea, complementó que “muchos compañeros no podrán acceder al seguro de cesantía, hay chicos de las inferiores con bajos sueldos, otra gente que gana poco más del sueldo mínimo. Los dirigentes nos dejaron a la deriva”.