José Luis Gamonal acusa a Marcelo Salas: “Por parte de Deportes Temuco no hemos recibido ninguna ayuda”

El arquero de Deportes Temuco, José Luis Gamonal, acusó a Marcelo Salas, propietario del club, por la nula ayuda que han recibido desde que la institución se acogió a la Ley de Protección al Empleo.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa mencionó que “muchos jugadores están bastante afectados, cobrando muy por debajo del sueldo mínimo, porque habían ocupado sus fondos de la AFC. Es complicado todavía, porque falta un mes más para que nos paguen y esperamos que el fútbol retorne para seguir con la normalidad”.

En la misma línea, agregó que “hasta el momento, ningún compañero ha estado tan complicado, o por lo menos no lo hemos sabido. Tratamos de estar al tanto de todo como si alguien tiene una necesidad o problema, porque no somos un equipo solo dentro de la cancha, también fuera de ella para ayudarnos entre nosotros, porque de parte del club no hemos recibido ninguna ayuda”.

Gamonal reveló parte de la realidad de los jugadores de Temuco, quienes deben cobrar el seguro de cesantía para seguir viviendo. (FOTO: Agencia Uno)

Recordemos que no es la primera vez que el arquero de Temuco cuestiona a la dirigencia comandada por el Matador Salas, pues ya lo emplazó a recordar su época como futbolista profesional y que “nosotros no tenemos su carrera exitosa”.