Deportes Temuco responde a las críticas de sus jugadores: "Su repudio es infundado, mezquino e interesado"

La lucha entre dirigentes y jugadores de Deportes Temuco está muy lejos de acabar.

Tras la decisión de la directiva del Pije de acogerse a la Ley de Protección del Empleo, para suspender los contratos de los futbolistas mientras esté detenido el fútbol por la pandemia, los jugadores han manifestado su total rechazo a la medida, acusándola de autoritaria y alejada del diálogo.

Es por esto que hoy, a través de un extenso comunicado, el club de la Araucanía mantuvo su postura y argumentó su decisión: "Vivimos una situación excepcional no buscada ni deseada ni propiciada, ante la cual debemos reaccionar con la toma de medidas de restricción, severidad y austeridad, intentando cumplir con una gestión prudente y responsable, en que las decisiones por difíciles que sean deben tomarse en miras a un bien mayor, todo ello, dentro de los marcos legales vigentes, y que nos puedan permitir tener un horizonte de proyección y salvaguarda de la institución, de su actividad y principal y especialmente, de todos sus trabajadores".

"En este escenario actual, de excepción, muchas instituciones nos hemos visto afectadas, con actividades prohibidas, con ingresos disminuidos, con reducciones de diversa índole, y con todo ello nuestro club al acogerse a la Ley de Protección al Empleo ha hecho solo uso de una atribución totalmente legal y legítima, actuando con estricto apego a la legislación vigente, en resguardo y protección de nuestros trabajadores, intentando en ello, precaver eventuales males mayores que puedan derivarse de esta crisis... No es un acto arbitrario ni antojadizo, ni mucho menos ilegal", añade.

Además, la directiva reafirma la legalidad de la medida y critica el actuar de los futbolistas: "No deja de llamar la atención que, siempre se ha reclamado y exigido que los clubes deben actuar en el marco de legalidad laboral, y HOY que estamos precisamente en aquello, se nos critica y enjuicia, con ello, la critica y repudio solo es infundada, mezquina, poco objetiva y, sin dudas, interesada".

"Cosa distinta y es el punto central de todo, es que no les guste, ya que les significa a un grupo determinado privaciones, sacrificios y limitaciones, pero todo lo anterior, no es sino una consecuencia de la situación actual de crisis social y económica en que nos encontramos, y que afectan a todo el mundo laboral... Además es útil recordar que por muchos años los jugadores exigieron formar parte del marco normativo general de todos los trabajadores, y hoy día desconociendo aquello, quieren gozar de un marco privilegiado, de excepción y pretenden que una norma legal de carácter obligatorio NO pueda aplicarse a los trabajadores en el fútbol profesional. Impensable", cierra.

�� DECLARACIÓN PÚBLICA pic.twitter.com/aQDcalFzWg — Club Deportes Temuco (Desde ��) (@Temucooficial) April 13, 2020