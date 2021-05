Fútbol chileno: ex mundialistas y campeones de América fracasan en las elecciones 2021

El deporte y la política no siempre son buenos amigos. Y así como hubo vencedores del mundo del fútbol chileno, específicamente en las elecciones de constituyentes, alcaldes y concejales, la gran mayoría de los candidatos no pudo celebrar este 15 y 16 de mayo.

La lista de derrotados no respetó camisetas. Víctor Hugo Castañeda, ex jugador y entrenador de Universidad de Chile, salió segundo en las elecciones alcaldicias de La Serena. Mismo resultado obtuvo Gabriel Mendoza, ex campeón de Copa Libertadores con Colo Colo, en Graneros. Ambos candidatos fueron independientes por el pacto de Chile Vamos.

Hubo otro campeón de América caído. Se trata de Leonel Herrera Silva, que no pudo reelegirse como concejal por Santiago como representante de la UDI. Tampoco rubricó Francisco Rojas, el Murci, quien quedó eliminado en La Pintana como independiente por el pacto de la DC.

Dos históricos resbalaron en la elección de concejales de Talca y ambos por Chile Vamos: el entrenador Jorge Garcés y el ex Rangers y Universidad Católica Santiago Oñate. Rancagua no eligió a Cristián Trejos (PPD) ni a Ítalo Pinochet (Comunes), ambos ex O'Higgins.

La lista de los perdedores del fútbol profesional se completa con el ex selección chilena, Audax Italiano y Universidad de Chile, Matías Campos Toro, quien fue por la UDI y cayó en la elección de concejales de La Florida.

Pero el electorado tampoco estuvo con el fútbol femenino. La ex seleccionadas chilenas Ada Cruz e Iona Rothfeld no fueron elegidas, la primera por Renovación Nacional como concejala en Conchalí, la segunda por el Distrito 12 como constituyente.

Jorge Garcés, candidato a concejal por Talca

Gabriel Mendoza, candidato a alcalde por Graneros

Víctor Hugo Castañeda, candidato a alcalde por La Serena