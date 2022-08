La selección chilena y Universidad Católica salieron a aclarar la aparición de camisetas en la franja televisiva. Carlos Chandía apareció con imágenes de la Roja bicampeona de América, algo que no cayó nada de bien en los hinchas.

Durante las últimas semanas, la televisión ha iniciado las franjas para el plebiscito de salida de la Nueva Constitución. Y el fútbol chileno se ha hecho presente, aunque contra su voluntad, sumando un capítulo más de la mano de Carlos Chandía.

El ex árbitro y actual alcalde de Coihueco tuvo una aparición hablando de la propuesta, la que ha desatado la ira de la ANFP, la selección chilena y Universidad Católica. Esto, debido al uso tanto de camisetas y hasta jugadores sin su consentimiento.

Carlos Chandía fue parte de la franja televisiva hablando de su opción, lo que no planteaba un problema. Sin embargo, el video avanza con su relato hasta que comienzan a aparecer imágenes de la Roja levantando el título de la Copa América 2016, lo que generó la reacción del ente rector del fútbol chileno.

Tras los reclamos de los hinchas, recordando lo ocurrido semanas atrás con otra aparición en medio de la campaña, la ANFP en la cuenta oficial de la selección chilena sacó la voz para condenar el uso de sus emblemas.

"La Federación de Fútbol de Chile condena la utilización de imágenes no autorizadas de la Selección Nacional en campañas políticas asociadas al Plebiscito Constitucional", recalcaron desde la entidad.

Pero eso no fue lo único, ya que también dejaron en claro que los emblemas del equipo de todos no deben utilizarse con fines electorales. "La Selección no es un espacio para campañas políticas. La Roja es de todos, sin distinción alguna".

La UC también saca la voz por aparición de su camiseta en la franja televisiva

La selección chilena no fue la única involucrada en medio del mensaje de Carlos Chandía. Universidad Católica también se vio afectada por el uso de sus emblemas en la campaña política del ex árbitro.

Una camiseta de la franja se ve en el registro, mientras el ex juez muestra una tarjeta. Esto llevó a que los Cruzados salieran al paso de las críticas de sus propios hinchas y dejaran claro que no tienen nada que ver con dicha opción.

"Ante el uso de nuestra camiseta en una postura asociada al Plebiscito Constitucional, reiteramos que nuestra institución representa a toda la hinchada de Universidad Católica. No aceptamos que nuestra imagen se utilice sin autorización en cualquier tipo de campañas políticas", sentenciaron.