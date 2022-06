En Fernández Vial se mueven al ritmod de la "cumbia 420 pa' los negros", una vez que el popular músico argentino L-Gante posara con la camiseta del club, dejando a todos los hinchas bailando.

Si hasta el capitán Arturo Sanhueza se despeinó al ritmo, una vez que se viralizó la fotografía del argentino que tiene un estilo musical que mezcla la cumbia y el reggaetón, con la camiseta del club.

Todo fue tras la invitación al programa La Junta, que conduce Julio César Rodríguez, que tuvo como invitado en el capítulo de estreno de esta semana a L-Gante.

El conductor que trabaja en Chilevisión, es hincha del club del sur del país, por lo que aprovecharon de tomarse algunas fotografías con la camiseta negra y amarilla.

El argentino que es hincha de Boca Juniors no tuvo problemas en recibir el regalo, porque es un fanático del deporte.

"Te quiero regalar la camiseta de Chile. Nunca he hecho esto en La Junta. Este es el equipo más popular de Chile y el más famoso del país. En España Barcelona, Real Madrid. Fernández Vial es un equipo de Concepción", comentó Julio César.

"Me encanta coleccionar camisetas. Me dijeron que están por comprar a Messi. Me verán usándola, porque me gustó la remera y me encanta usar camisetas de fútbol", agradeció L-Gante, quien estuvo acompañado de Marcianeke.