El reconocido periodista y rostro de ESPN Chile puso cuatro breves ejemplos para establer el pésimo diagnóstico en el que se encuentra el fútbol nacional. "No hay un flanco donde las cosas funcionen", dijo Bianchi.

El fútbol chileno vive momentos oscuros en casi todas sus aristas y eso fue lo que lamentó profundamente el periodista Felipe Bianchi en el programa ESPN Equipo F, de la misma cadena deportiva.

Los lamentables incidentes de violencia ocurridos en el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo en el estadio San Carlos, el partido reprogramado de Audax Italiano sin público ante Universidad de Chile por la ausencia de un lugar que albergue el espectáculo por miedos y un largo listado de antecedentes hicieron enfurecer al conocido comunicador nacional.

“Eso es lo que está pasando en el estadio del fútbol chileno. Entonces dices: por lo menos está funcionando el arbitraje… Sí, claro. Por lo menos funciona la selección. Sí, claro…”, dijo Bianchi.

Agregó que “por lo menos separaron la Federación de la ANFP. Sí. Claro. Por lo menos se borró la opacidad en la propiedad de los clubes y ya sabemos quiénes son los dueños y no hay representantes. Sí, claro…”.

Y los dardos se fueron directamente a la figura del presidente de la ANFP, Pablo Milad, y su gestión a cargo de Quilín y el fútbol nacional.

“En todos los flancos hay problemas. Yo hace rato que no me acuerdo de una gestión tan mala como ésta, es impactante. No hay un flanco donde las cosas funcionen, ninguno”, sentenció Felipe Bianchi.