Después de que Mauricio Israel vinculara al periodismo con Fernando Felicevich, Felipe Bianchi explica cómo funciona el puente entre la prensa y los representantes. "Ese tipo de periodistas se pone en la otra vereda, que a mí no me parece ni elegante ni correcto", sentencia el hombre de Círculo Central.

La denuncia hecha por Mauricio Israel en el programa Círculo Central, de que el agente Fernando Felicevich -que vela por las carreras de Alexis Sánchez y Arturo Vidal entre cientos de jugadores- quiere extender su ámbito de trabajo a distintos comunicadores y periodistas, no dejó a nadie indiferente en el fútbol chileno.

Asi lo deja en evidencia su compañero en el panel del programa televisivo, Felipe Bianchi, quien explica en RedGol cómo ha funcionado la relación entre los empresarios y la prensa deportiva. "Ese tipo de periodistas se pone en la otra vereda, que a mí no me parece ni elegante ni correcto para el ejercicio de la profesión", sentencia el comunicador.

"Si se establece ese puente es grave, quien debe frenarlo es el involucrado. Siempre ha existido el derecho de que alguien sea representado, pero distinto es un periodista, porque cuando uno tiene una representación y ese represetante además tiene intereses específicos en el área que cubres, la relación es más compleja", subraya el periodista.

"Si sé que un representante de jugadores o técnicos es también representante de un periodista deportivo o de un periodista con influencia, y ese periodista habla bien del jugador; inmediatamente diré que aquí hay gato encerrado, muy legítimamente. La gente necesita saberlo y cada uno tomará su decisión. Pero lo que no se puede es hacerlo por abajo", puntualiza.

Consultado por esta práctica, Bianchi asegura que no tiene antecedentes en Chile. "Pero no me sorprende, si alguien tiene datos como para decirlo, supongo que será cierto", antes de hacer un balance a nivel internacional.

"La ligazón del periodismo con los representantes de jugadores, dueños de clubes e influencias de quienes debieran ser vigilados más que socios; hace rato que existe en otros países. Y siempre ha sido lamentable. Hay periodistas que dejaron de serlo hace mucho rato, y que por un mejor pasar le vendieron el alma y la profesión a quienes les dictan pautas sobre lo que tienen que decir", acusa.

Finalmente, Bianchi advierte que "no hay nada más sano que la transparencia absoluta. Por eso es tan importante organizar y reglamentar el tema de los representantes: a quiénes representan, cuántos de los suyos hay en cada club y se entregue, una información al día de lo que pasa. Hoy no existe credibilidad, y la gente y la prensa tienen el legítimo derecho a establecer todo tipo de ideas y teorías", completa el comunicador.