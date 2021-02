Facundo Castro admite sondeo de un grande de Chile, pero aclara: “Estoy 100% enfocado en O’Higgins. Tengo contrato todo el 2021”

O’Higgins está viviendo un gran repunte en el Campeonato Nacional, porque desde que asumió la dirección técnica Dalcio Giovagnoli el equipo se olvidó de la parte baja de la tabla e incluso ahora tiene opciones de agarrar un cupo a torneos internacionales.

En ese sentido, Facundo Castro, extremo del Capo de Provincia, conversó con Deportes en Agricultura sobre este buen momento y de la categórica victoria que sumaron este fin de semana ante Universidad Católica.

"Nosotros veníamos de una situación difícil y el rendimiento de este fin de semana nos deja muy tranquilos. La llegada de Dalcio descomprimió el ambiente y de a poco vamos encontrando la forma de juego que quiere el DT. De local estábamos al debe y necesitábamos ganar contra la UC. Lo más importante fue la forma. Lo hicimos muy bien”, partió diciendo.

Al ser consultado sobre posibles sondeos de equipos grandes del fútbol chileno, comentó que “no me gusta hablar mucho de ese tema. Hubo una llamada. Estoy muy cómodo acá y estoy 100% enfocado en O’Higgins. Tengo contrato por todo el 2021”.

El extremo marcó uno de los goles en la victoria de O'Higgins sobre la UC. (FOTO: Agencia Uno)

Sobre el trabajo de Dalcio al mando del equipo, comentó que “nos da la libertad y tranquilidad de jugar. Puedo soltarme un poco hacia el centro y buscar el gol cuando sea necesario. Eso me lo dio él. Es un excelente técnico. El equipo se sintió identificado con su estilo. Somos un equipo que sabe identificar los momentos del partido”.

Además, tuvo comentarios sobre el nivel del equipo, que los tiene en puestos de Copa Sudamericana: “hoy estamos mirando copas internacionales. Matemáticamente aún tenemos opciones de llegar a la Copa Libertadores, pero tenemos que ir paso a paso. Tenemos equipo para lograr los objetivos”.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo comentarios sobre el VAR. “Llegó para imponer justicia, pero es difícil el doble criterio. Además, le saca un poco de autoridad al árbitro principal. Es raro, porque a veces tienen temor a cobrar algo. En O’Higgins pregunté y a la gran mayoría no le gusta el VAR (…) Me ha tocado ser favorecido y ser perjudicado por el VAR. Lo que dije hace un tiempo, no es el deporte del que me enamoré”.