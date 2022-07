Esteban Paredes realizará su partido de despedida en el Monumental a fin de año, donde contará con grandes amigos como Arturo Vidal y Jorge Valdivia. A ellos se le puede sumar Johnny Herrera, aunque el ídolo del Cacique no sabe si el ex meta de la U quiera asistir a una fiesta colocolina.

Esteban Paredes dejó el fútbol profesional a mitad de año, cuando se despidió de Coquimbo Unido. Lo hizo como el máximo goleador de la Primera División de Chile donde anotó 221 goles y como uno de los máximos ídolos de Colo Colo.

Por lo mismo es que prepara una gran despedida en el Monumental, donde jugará un partido a fin de año donde espera contar con grandes jugadores para que la fiesta sea completa para todo el pueblo albo.

En un live que realizó junto a Pamela Díaz y Julio César Rodríguez, el ariete comentó que Arturo Vidal tiene la intención de jugar en Pedreros, al igual que Jorge Valdivia y Claudio Bravo.

"Algunos compañeros que tuve durante mi carrera van a venir a la despedida, van a jugar en el partido. Ya hablé con Arturo Vidal, va a venir así que le agradezco una enormidad y le mando un abrazo y que le vaya la raja en Brasil", comentó.

También señaló que "quiero invitar a todo el plantel de Colo Colo obviamente, el de este año”, para poder armar un encuentro que sea muy colocolino.

A pesar de eso, se le consultó si invitaría a Johnny Herrera, con quien tiene buena relación. Y no descartó abrirle la puerta. "No sé, si el público quiere que lo invite yo lo puedo invitar", comentó, aunque aclaró que "no sé si Johnny quisiera, es que no sé quiénes van a jugar en contra. Mayormente la gente con que jugué yo, que es de Colo Colo. Más algunos amigos. Hablé con Nicolás Peric", indicó.

Para eso asegura que se va a preparar, pues físicamente se ha relajado últimamente. "Hace dos meses y medio que no entrenaba y me puse a entrenar. Me estoy preparando para mi despedida, así que espero que toda la gente colocolina y la gente que le gusta el futbol pueda estar en ese partido final", concluyó Paredes.