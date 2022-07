Universidad de Chile animará el próximo domingo 31 de julio el plato fuerte de la fecha 20 del Campeonato Nacional 2022 al recibir a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, un partido que desde ya se roba todas las miradas, y no precisamente por lo atractivo, sino que porque todavía no tiene estadio para jugarse.

La situación se ha transformado en un tremendo dolor de cabeza para el Romántico Viajero y en el segundo piso del Centro Deportivo Azul se pegan cabezazos contra las murallas intentando encontrar un lugar donde quieran recibirlos, y es ahí donde Antofagasta aparece para darle una mano a los azules.

Y es que fue el alcalde de la Perla del Norte, Jonathan Velásquez, quien dialogó con TVN Red Antofagasta para dejar extendida la cordial invitación al Chuncho para que pueda recibir el partido más esperado del balompié criollo ante el Cacique en el Estadio Calvo y Bascuñán. Aunque pone exigencias.

“Para nosotros como Municipio es preocupante. No nos deja de llamar la atención este encuentro entre Universidad de Chile y Colo Colo", indicó de entrada, aunque también aprovecha de dejar en claro que "nosotros tenemos que tener todas las garantías”.

Junto con eso, Velásquez complementa que “si existen las condiciones y está todo óptimo, podríamos autorizar el encuentro. Si no están las condiciones y no nos pueden asegurar que nuestro estadio estará intacto, por supuesto que no vamos a prestar el estadio”.

Después, el alcalde antofagastino se refirió a los graves incidentes que protagonizaron hinchas de Colo Colo en el último partido del Campeonato Nacional 2021, donde hubo destrucción del estadio e invasión a la cancha, y dejó en evidencia que siempre es una preocupación.

“El último partido que jugó Colo Colo en Antofagasta terminó con 100 butacas destruidas. Nosotros necesitamos una garantía y el apoyo de la Delegación Presidencial y Carabineros, como también la seguridad que nuestro recinto deportivo no será dañado”, cerró.

Ahora, habrá que esperar a ver si desde Universidad de Chile se interesan o no en poder llevar el Superclásico ante Colo Colo al norte del país, algo que en caso de concretarse significará un verdadero alivio para la directiva del Romántico Viajero.