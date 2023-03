Se acerca la despedida de Esteban Paredes. Este sábado, el goleador histórico del fútbol chileno disputará un último partido antes de colgar los botines de manera definitiva, dejando atrás una carrera llena de goles y títulos que lo dejan en la historia del balompié nacional.

¿Y qué viene ahora para el ídolo de Colo Colo? El delantero conversó de manera extendida con Eduardo Fuentes en el programa Buenas Noches a Todos de TVN y dio pistas de lo que le gustaría hacer en el futuro, donde se ve todavía ligado al deporte rey.

"He pensado mucho en estos nueve meses que llevo retirado. Estuve estudiando para ser director técnico y también hice un curso de ocho meses para director deportivo, lo hice en Argentina con el gerente deportivo de la Fiorentina, Nicolás Burdisso. Ahora en abril tengo que ir a buscar mi título", reveló.

Pese a sus estudios de DT, el goleador histórico mira con cautela la posibilidad de dirigir un equipo. "Me gusta más la cancha, pero no como director técnico, por ahí de repente te puede ir mal y pierdes todo lo que lograste como jugador. Me gustaría estar vinculado a la parte dirigencial", afirmó.

Al igual que varios de sus excompañeros de profesión, Paredes aseguró sentirse atraído por el mundo de las comunicaciones. "Me ha ido gustando cada vez más porque me he ido soltando, las entrevistas son mas amenas", comentó el goleadaor.

Su debut como coanimador en el programa Sabor a Gol de TNT Sports lo motivó. "Me gustó, pero el tiempo dirá. Uno parte con pudor, pero después pasa una puerta. Eso me ha pasado a lo largo de mi carrera, que cada vez me he ido soltando más cuando me entrevistaban", comentó.

"En el programa que estuve me fui soltando de a poco. Te vi (a Eduardo Fuentes) estudiando antes de que empezara el programa. Yo también me ponía a estudiar, veía los tips y después me salía natural", cerró el delantero que este sábado 25 de marzo tendrá su despedida en el Estadio Monumental.