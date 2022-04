La crisis de arbitraje que atrevesó el fútbol chileno hace un par de semanas cuando Francisco Gilabert afirmó que le obligaron a pitar un penal para Huachipato ante Deportes Copiapó por liguilla por la promoción ha llevado a una investigación interna de la ANFP que determinó que uno hubo la llamada desde Santiago que habían afirmado los árbitros de ese partido.

La primera denuncia sobre lo sucedido se dio a conocer por la revista Tribuna Andes, que luego fue respaldada por el audio del juez difundida por Radio ADN. En el primer medio labora el periodista Pablo Aravena, quien analiza en su intervención en RedGol en La Clave todo lo sucedido recientemente.

"Las versiones que empiezan a entregar a los medios son distintas a las que le entregan al oficial de cumplimiento, lo que hicieron los árbitros fue inventar una historia pero a mí me quedan varias dudas. Me parece que la decisión del oficial de cumplimiento es la que más tranquiliza a la ANFP", afirmó.

El reportero comparó lo ocurrido con otro capítulo tristemente célebre del fútbol chileno. "Me pasó con el Cóndor Rojas cuando se cortó, me parece que sacrificaron a Gilabert en su carrera porque cuando inventa este audio, está sacrificando su carrera, está diciendo 'dejo de ser árbitro'", añadió.

"No tenía salida cuando inventa este audio y lo quiere dar a conocer públicamente, no nos dice que fue una calentura, no nos lo niega. El tipo dice sí, el audio existe y yo fui una víctima porque fui presionado. ¿Cuál es la lógica de Gilabert? ¿Es decir que voy a inventar este audio, la ANFP lo escucha pero nadie lo va a saber en el mundo y yo sigo siendo árbitro para llegar a la FIFA? Hay unas piezas que no me cierran. No puede desbancar a tu jefe haciendo mal la pega e inventando algo para exponerlo", puntualizó.

Es por eso que Aravena señaló nuevamente al árbitro. "Es muy rara la fórmula porque solo lo puedes hacer sacrificando gente. Gilabert fue entregar en bandeja su cabeza a la ANFP, es como el Cóndor Rojas. Es la principal preocupación ahora... ¿si los árbitros son capaces de hacer esto pueden recibir dinero para cambiar el resultado?", manifestó.