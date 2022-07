Este miércoles la Asociación Nacional de Fútbol Amateur decidió suspender el partido entre Rancagua Sur y Lota Schwager por la Tercera División A.

La ANFA acogió la denuncia del equipo de la Sexta Región, que a través de redes sociales dio cuenta de un presunto intento de soborno por parte de un sujeto vinculado al equipo minero.

“Durante el lunes 18 de julio, un integrante del plantel fue contactado por un personero que expuso vínculos con la institución carbonera, con el objetivo de reunirse para tener una conversación relacionada a ‘temas futbolísticos’", comienza la publicación de Rancagua Sur en su Instagram.

"Dicha reunión no fue más que un ofrecimiento económico para que nuestros jugadores no se presentaran o no compitieran en el partido que nos enfrenta”, prosigue.

En Lota reaccionaron rápidamente: "Queremos desmentir el comunicado publicado por el Club Rancagua Sur, donde se nos acusa de hechos muy graves y delicados que en ningún momento hemos ejecutado, porque atentan contra nuestros principios de un juego limpio".

"Como Institución tomaremos acciones legales contra todos los involucrados ante estas injurias y calumnias, ya que condenamos lo que sea que empañe lo lindo del fútbol", añadió.

Tras las declaraciones cruzadas, comunicó: “De acuerdo a las graves acusaciones del club Rancagua Sur sobre Lota Schwager, ANFA Tercera División informa que se suspende el compromiso entre ambos equipos”.

"ANFA Tercera División, condena cualquier acto que vaya contra del Fair Play y las bases de la competencia, por lo que todos los antecedentes fueron enviados a la Comisión de Ética para su posterior resolución", finalizó.