El Club Deportivo Rancagua Sur y Lota Schwager se miden este miércoles a las 12:00 horas. Y antes del encuentro, válido por la fecha 11 de la Tercera División A, la gerencia del club de Rancagua acusó al elenco minero de un intento de soborno.

"Creemos necesario informar a la opinión pública e hinchada de una lamentable situación ocurrida en la previa del duelo que nos enfrenta a Lota Schwager. Durante la jornada del lunes 18 de julio, un integrante del plantel fue contactado por un personero que expuso vínculos con la institución carbonera, con el objetivo de reunirse para tener una conversación relacionada a 'temas futbolísticos'", partió escribiendo el Club Rancagua Sur en un comunicado.

"Dicha reunión no fue más que un ofrecimiento económico para que nuestros jugadores no se presentaran o no compitieran en el partido que mañana nos enfrenta al elenco de la octava región. Lamentamos profundamente que estas prácticas vengan a ensuciar este lindo deporte", agregaron. Además, informaron que entregaron antecedentes a la ANFA.



Por su parte, la gerencia de Lota Schwager usó las redes sociales del club con la intención de desmentir el comunicado e informar que tomarán acciones legales "contra todos los involucrados de estas injurias y calumnias".

"Esperamos que la ANFA Tercera División y su Comité de Ética reúnan todos los antecedentes del caso y así tomen medidas necesarias y justas. También solicitamos a los acusadores a verificar las fuentes de información antes de hacer publicaciones que dañan la imagen de alguien más", agregó el elenco minero.