Mario Salgado tras asumir en Lota Schwager: "Tengo las puertas abiertas para una charla con Guardiola"

Este martes Mario Salgado fue oficializado como el nuevo director técnico de Lota Schwager de la Tercera División A en reemplazo de Cristián Gómez.

El ex delantero de Colo Colo, entre otros, tendrá su segunda experiencia como entrenador luego de dirigir a Independiente de Cauquenes.

Con 10 años de carrera en Italia, Salgado promete aplicar lo aprendido de compañeros que tuvo en el Brescia, tales como Pep Guardiola o Roberto Baggio.

"Allá me conocieron muy joven y si en algún momento quiero tener una cena o una charla con alguno de mis ex compañeros tengo las puertas abiertas", dijo el ex futbolista en LUN.

"A Pep Guardiola se le veía su conocimiento técnico. A ratos le discutía al técnico, Carlo Mazzone, por querer manejar con su estilo el mediocampo", recordó.

Sobre el conocimiento adquirido en Italia, señaló: "Jugué en las tres divisiones del Calcio y uno se nutre tácticamente atacando y defendiendo: le doy mucho hincapié a eso. Soy meticuloso y la gente de Lota me está dando todo para partir de la mejor forma".

Salgado, además, asegura que aprendió mucho sobre el manejo de grupo con sus entrenadores italianos: "Fue con los que menos jugué o me costó agarrar un puesto de titular. Con ellos aprendí más, sobre todo en el manejo de grupo. Recuerdo a Rolando Maran en Brescia, donde no era relevante para el equipo, pero siempre estuvimos bien. Me dio mucho tiempo, se dedicó a mí, me marcó y ahora lo aplico como entrenador. Le tengo cariño, su psicología era extraordinaria y me gustó su metodología".

Finalmente, respecto de su objetivo de volver al profesionalismo, aseveró: "Es un torneo bravo, se ve muy buen nivel y cuesta armar un plantel porque los mejores jugadores son bien requeridos. Estamos desarrollando un proyecto serio y conformando el plantel. Estamos tratando de quedarnos con lo mejor, de acuerdo a mi gusto. En Italia jugué en tres divisiones, pasé cosas buenas y malas y de todo eso se aprende para lo que viene".