Elías Figueroa recuerda el centenario de Palestino: “La gente de colonia fue muy buena, y fuimos campeones invictos”

Este jueves 20 de agosto el Club Deportivo Palestino cumple 100 años de historia. Por lo mismo, Elías Figueroa, uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol chileno, se quiso unir a los saludos y recordó cómo se gestó su llegada al cuadro árabe.

En conversación con el programa “Las Historias de Florete” de RedGol partió comentando por qué decidió dejar Inter de Porto Alegre (Brasil) por el Tino Tino, a pesar de que tenía varias ofertas del fútbol europeo, siendo una de ellas del Real Madrid.

“Le tengo un cariño tremendo a Palestino. Cuando estaba en Brasil fue el presidente de Palestino a buscarme y le dije: ‘yo quiero volver a Chile’ (…) En ese momento también me quería el Real Madrid, además de otras ofertas que tenía de Europa. Pero yo quería volver a Chile, porque me fui muy joven (18 años) y mis hijos no se criaron acá”, parte comentando.

“Entonces el presidente de Palestino en ese momento me dice cómo te vamos a pagar a ti, cómo vamos hablar con los dirigentes del Inter de Porto Alegre y yo le digo: ‘no te preocupes, yo hablo con ello’. Hablé con ellos y les expliqué que quería volver y si no me dejaban me iba a tener que retirar del fútbol. Ellos me dijeron que no había ningún problema, que ellos me debían eso y me desearon mucho éxito. Y así se gestó mi llegada al Tino Tino Palestino”, complementó.

Pero eso no fue todo, porque desde su llegada el club árabe conquistó una Copa Chile (1977) y el título de Primera División (1978), siendo este último invicto en las 44 fechas disputadas, hito que ningún otro club chileno ha logrado igualar o superar.

Ese equipo del 77' y 78' es uno de los más recordado por los hinchas de colonia.

“Acá en Palestino me trataron muy bien, la gente de colonia fue muy buena y fuimos campeones invictos. No sé si algún club rompió esa marca”, recordó Figueroa destacando ese gran equipo.

Recordemos que Figueroa vistió la camiseta del Tino Tino desde 1977 a 1980. Luego partió al Fort Lauderdale Strikers (Estados Unidos), en donde estuvo por una temporada. Luego volvió a Chile y jugó por Colo Colo (1982).