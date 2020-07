Elías Figueroa le cae a Arturo Vidal por su video: "Tiene que sentir que es un ídolo para muchos niños"

La disputa de generaciones en la actualidad se ha ido incrementando a medida que Arturo Vidal sigue consiguiendo logros. Por un lado están los que dicen que Elias Figueroa es el mejor de todos los tiempos, mientras que otro dice que el King lo es.

Una eterno disputa que siempre estará y que tendrá dos bandos. En conversación con Todo Deporte de el Diario Concepción, el mejor jugador de América en su tiempo, habló de la última polémica del King y su video polémico.

El ex jugador de Internacional de Porto Alegre le cayó al King. "La parte fuera del fútbol es el problema. La verdad es que uno es ejemplo para muchos niños y eso uno lo tiene que sentir, de ser un ídolo y ejemplo para muchos. No digo que sea un santo, pero que las cosas no sean así tan públicamente. Ese es un problemita que tiene que solucionar", expresó Elías Figueroa.

Elias Figueroa y una foto histórica

Ante la eterna disputa sobre quién es el mejor jugador chileno de la historia, el ex Santiago Wanderers se defendió. "Yo creo que si tu corres 100 metros en ocho segundos y yo los corro en diez, ¿quién gana? Obvio que tú, ahora si yo lo hago en siete gano yo. Yo fui tres veces mejor de América y dos veces mejor del mundo, el que sea cuatro veces el mejor de América y tres el mejor del mundo, ahí me gana. Es simple", detalló.

Para finalizar agregó que su punto de vista no es de "agrandado", sino que fue a puro sudor dentro de la cancha. "Esa es mi forma de ver, porque es lo que uno consiguió. No es de creío, ahí está, nadie me lo regaló. Algo debe pesar", sentenció.