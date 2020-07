Guarello y el polémico video de Arturo Vidal: "No se puede tratar de niños a gente adulta"

El Barcelona se prepara con todo pensando en su próximo desafío: la Champions League. Pero durante las horas previas, se ha generado una enorme polémica tras una transmisión en vivo de Arturo Vidal en su cuenta de Instagram, donde no se entendió lo que quería hacer.

Y cuando de repente Arturo Vidal comienza a transmitir en vivo... �� ����‍♀️ pic.twitter.com/TBhWryT7dA — Tam�� (@TamRam92) July 27, 2020

Este hecho ha generado una serie de comentarios y no ha dejado indiferente al mundo del deporte. En la emisión de este lunes de Los Tenores de Radio ADN, los integrantes del panel abordaron el registro, pero Juan Cristóbal Guarello no aguantó y le pegó con todo al King.

"No se le puede tratar de niños chicos a gente adulta. Ahora, ellos tienen que cuidarse y no lo hacen", comenzó explicando el periodista sobre el video, donde Vidal intentó hablar con sus seguidores sin éxito por aparentes problemas de internet, según sus propias palabras.

Barcelona enfrentará a Napoli por el duelo pendiente en Champions League. Para el encuentro, Arturo Vidal no estará por expulsión en la ida. Foto: Getty Images

Fue ahí que Guarello disparó. "Una cosa es que ellos tomen y otra que se exhiban. Exhibir el alcoholismo es un mal ejemplo, sea un futbolista, bombero o lo que sea. Exhibir alcoholismo es una enfermedad, que no sé si Vidal la tiene. Asumir como gracioso eso no es bueno, independiente de si tiene o no derecho".

Finalmente, el periodista advirtió que esto podría traerle problemas al chileno en el conjunto blaugrana. "Él sabrá, le gusta exhibirse y hay gente que lo apoya y otros que no. En el Bayern esto no caía bien, no sé en el Barcelona".