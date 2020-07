"No pesca el internet, no sé qué pasa": El video con que Arturo Vidal revoluciona las redes por un fallido live en Instagram

La noche de este domingo el volante chileno del FC Barcelona, Arturo Vidal, se mostró en una fallida transmisión en vivo de Instagram, en la que se mostró relajado y disfrutando desde sus vacaciones en Ibiza. Y de paso detonó todas las pasiones en las redes sociales.

El clip es oscuro, pero se alcanza a escuchar la voz del futbolista y música que le impregna toda la atmósfera al momento que el futbolista comparte con su pareja Sonia Isaza.

"Estamos en vivo. Ay, mamacita. ¿Qué pasa? A ver, vamos a hablar con la gente...", le comenta en un momento Vidal a Isaza.

Y antes del ocaso definitivo del live, que apenas se extiende por un minuto y 42 segundos, el King se despide con un "no pesca el internet, no sé qué pasa"; evidenciando que no se había dado cuenta de que estaba transmitiendo.

Y cuando de repente Arturo Vidal comienza a transmitir en vivo... �� ����‍♀️ pic.twitter.com/TBhWryT7dA — Tam�� (@TamRam92) July 27, 2020

Para los que se prendieron con el ambiente fiestero que impregnó por el mundo Vidal con este video, el hit de la música que tenía relajadito al mediocampista era nada menos que el cantante puertorriqueño Jefnier Osorio Moreno, más conocido como Lunay.

La canción se llama "Relaciones" y puede revisar su video a continuación:

Poco después de que la transmisión en vivo saltara de plataforma, se desataron las masas en las redes sociales.

Estas fueron algunas de las impresiones:

-Sacalo de ahi

-A quien?

-Al Arturo Vidal, porque está dando jugo pic.twitter.com/0fjVnNMQDF — Pachi (@lokillapachy) July 27, 2020

Cómo se le ocurre a Arturo Vidal tomarse unos tragos y curarse en su casa mientras está de vacaciones!!!!??? Atroz! Nunca un chileno ha hecho algo igual, somos todos seres de luz pristinos e inmaculados! — Nico Ávila ☘️ #YoApruebo (@NaviIaF) July 27, 2020

Ustedes curaos llaman a sus ex, Arturo Vidal hace un en vivo por instagram para hacernos parte de su curadera.



El mejor! — Sita_Profesora (@ProfesoraSita) July 27, 2020

Ya estoy visualizando a Arturo Vidal a los 40 años pic.twitter.com/yzAuckeAlb — rolox (@rolox3) July 27, 2020

Haaland saliendo curao de una disco en Noruega y agarrándose a combos con los guardias: que hombre, dámelo siempre. La misma gente viendo a Arturo Vidal subiendo una historia curao a instagram: perking culiao irresponsable. PÓNGANSE DE ACUERDO TONTOS CULIAOS — Felipe (@maldito_sudak_) July 27, 2020

Arturo Vidal despues de subir su video pic.twitter.com/cWZXyjydYW — Pachi (@lokillapachy) July 27, 2020

Arturo Vidal hizo un en vivo en instagram y se ve claramente que venía saliendo del dentista, la anestesia no lo dejaba hablar de manera correcta.

Ahora van a salir los papistas...����‍♂️

¡¡¡Está de vacaciones!!!

Lo único que podría criticar es que no invite.

Fin. — Vida Pasión Fútbol (@vidapasionfutbo) July 27, 2020

No contento con ser el mejor de Chile, ahora Arturo Vidal es el mejor del mundo pic.twitter.com/4QDJueTmr9 — Nicolas Irarrazaval (@nicolasirarraz1) July 27, 2020

Arturo Vidal descripción gráfica pic.twitter.com/YRwTlrj55u — Vanessa (@vanebeafari) July 27, 2020

Arturo Vidal está de vacaciones, dejen de webiarlo!! El gusto de meterse en la vida personal weón. — antonia�� (@aaanto_o) July 27, 2020

Arturo Vidal está gozando sus vacaciones, que haga lo que se le pare la raja.



El mejor ❤ — ArturoH (@ArturoH2017) July 27, 2020

¿Arturo Vidal jugando de central? pic.twitter.com/HFfOjTIc8Z — Nicolás Yáñez C. (@nicoIasyanezc) July 19, 2020