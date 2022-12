Parece una imagen de película, pero no, es Viña del Mar. Gigantescas e incontrolables llamas marchitaron las flores de la Ciudad Jardín, pero no el espíritu de su gente que desde ya empieza a limpiar escombros para levantarse y dar la pelea como buenos chilenos para volver a florecer. Así, en las últimas horas contaron con Pailita, que se sacó el terno para ponerse el overol y partir a ayudar.

A pesar de que el popularísimo cantante urbano e hincha de Colo Colo estaba invitado a participar de los Premios La Junta, el programa de YouTube que conduce Julio César Rodríguez, él prefirió vestirse de crack y dirigirse a la Quinta Región para colaborar en trabajo y emocionalmente a los afectados por el increíble incendio que arrasó con todo a su paso.

Pailita: graduado de crack

El querido Pailita no solo revienta los números en reproducciones en todas las plataformas posibles, sino que también ha destacado su tremenda conciencia social. Por eso, envió un mensaje en redes sociales para graduarse de crack y pedir disculpas por no poder asistir a la premiación. Figura total.

"Felicidades a todos los muchachos que fueron premiados hoy en La Junta, se lo merecen. Mala mía por no asistir, pero ando apañando a la gente acá en Viña, ahora recién voy a dormir, estuvimos toda la tarde y noche colaborando en los acopios, no se molesten", lanzó de entrada.

"Me hubiese encantado estar compartiendo con ustedes, pero no me puedo hacer el hue... con todo esto que está pasando, y les doy mis explicaciones igual porque he visto cada comentario aweo... de gente poniendo en contra a todos los artistas, generando odio en donde no hay, y en un momento donde más nos necesitamos apañarnos y estar juntos", continuó.

"Preocúpense de ayudar cabros, entregar amor, corten el show con los premios cul... de quien ganó o quien tiene que ganar, como si fuera la final del mundo la hue... bendiciones para todos los quiero", concluyó.

Pailita, que es uno de los artistas más esperados en el regreso del Festival de Viña en 2023, demostró una vez más que no solo es tremendo en el estudio, sino que también fuera de él. Así, mostró en redes sociales una fotografía junto a un grupo de personas con las cuales colaboró estas últimas horas. Un grande.

