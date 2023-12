Cony Capelli volvió a ser el foco de la controversia después de especulaciones sobre un posible romance con Pailita, lo que causó impacto en las redes sociales. Asimismo, la periodista Paula Escobar compartió esta información en el programa de Sergio Rojas, Qué te lo digo.

Durante la transmisión, la periodista mencionó que la ganadora de Gran Hermano habría mantenido un presunto romance con el cantante urbano, quien además es el exnovio de Skarleth Labra, también ex participante del reality de Chilevisión.

“Una fuente muy buena del círculo musical me cuenta que Pailita sí tuvo algo con Cony Capelli”, señaló la reportera.

Por ese mismo lado, la comunicadora señaló que “el punto es que este touch and go fue propiciado por Suro Solar, quien luego de eso habría empezado a filtrar un poco esta información y ahí es donde Pailita dice ‘stop’ y se indignó y no quiere saber nada más con Cony Capelli ni Suro Solar”, aseguró.

Finalmente, tras todo lo comentado, el manager de la bailarina Sur Solar, desmintió todo lo mencionado con un duro mensaje.

¿Constanza Capelli y Pailita estuvieron juntos?

Tras todo lo dicho, los seguidores de la bailarina y el cantante estaban sorprendidos por la supuesta filtración, sin embargo, en conversación Página 7, el manager de la exchica reality dio a conocer que todo lo que dijo Escobar es falso.

“No es verdad, no existe. Nunca se han juntado, no se conocen, nunca han hablado, ni por Instagram, ni por ningún lado”, partió comentando.

En esa misma línea, recalcó que todo es “mentira, nunca he tenido malos entendidos con Pailita. Tampoco nunca he filtrado información, porque no es real. He estado con Cony todo el tiempo, viajando y con trabajo”.

Finalmente, le envió un mensaje a Paula Escobar. “Lo que dice esa periodista Paula no es verdad. Si es verdad, la invito a que suba un video mostrando la conversación, porque sabemos que pantallazos se inventan”.

“Si tiene algún videito donde pueda mostrar que yo escribo y filtro eso, se la compro”, cerró.