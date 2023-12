Ya no falta nada y hoy, finalmente, se conocerá a la esperada ganadora del reality de CHV, Gran Hermano, en donde el público decidirá entre las tres jugadoras finalistas, quién se llevará los más de 31 millones de pesos, tras casi seis meses de intensa competencia y convivencia.

Una de ellas es Constanza Capelli, quien se enfrenta a Jennifer y Scarlette por el título de ser la primera ganadora de la edición chilena, quien desde el inicio del espacio en julio pasado se convirtió en una de las favoritas de los televidentes.

Risas, llantos, discusiones, romances y bailes, han llenado el contenido que la joven bailarina ha entregado en el programa. Por lo mismo, a horas de la gran final, muchos quieren recordar el inolvidable paso de Constanza por la casa y saber más de su vida previa al encierro.

¿Quién es Constanza Capelli?

La finalista tiene 27 años y su nombre completo es Constanza Segovia Capelli, pero utiliza este último en honor a su madre. Desde muy pequeña sintió una afinación por la danza y se dedicó al ballet clásico durante mucho tiempo.

Sin embargo, dejó la disciplina a los 18 años y se dedicó al modelaje. Según lo que señaló en distintas oportunidades, se refugió en la vida nocturna, las fiestas y los excesos, por lo que pasó un año en rehabilitación. “Siento que renací, ya no estoy más en la oscuridad y ahora estoy en la luz”, expresó al momento de su ingreso a la casa.

Su deseo de ganar Gran Hermano tiene como fin poder utilizar el dinero para costear la carrera de Psicología, la cual sueña con estudiar.

Su manager, Suro Solar, constantemente entrega información sobre Constanza en sus redes sociales, revelando detalles de lo que hará la bailarina tras salir de la casa, en donde ya tiene distintos eventos agendados.

Su paso por Gran Hermano

Durante sus primeros días en el espacio, la bailarina protagonizó dos discusiones que generaron su distanciamiento con el resto de los competidores, creando finalmente una división entre ambas piezas y formando dos bandos.

El primer roce lo tuvo con Ariel Wuth, quien fue el segundo eliminado de la competencia, luego de que Coni lo enfrentó por dividir la casa, acusándolo de hacer un personaje y además defendió a Trinidad, quien en ese entonces era su amiga. “Porque tu misión no es repartir alegría: Tu misión es hacer show, te pegas el show”, expresó en ese momento.

Esa discusión dividió a los jugadores quienes tomaron partido por Constanza o Ariel, en donde la bailarina recibió poco apoyo de sus compañeros. Tras esto, Constanza y Pincoya formaron la amistad más importante de la casa, al ser solamente ellas dos contra el resto de los jugadores.

“Los Lulos”, nombre con que se denominó a este grupo, tuvieron que enfrentarse semana a semana al resto de los jugadores quienes constantemente las nominaron, pero lograron eliminarlos a todos, por amplios porcentajes.

Por lo mismo, no es sorpresa que ambas hayan llegado a la final tras ser las favoritas de los televidentes durante toda la transmisión.

Sin embargo, Los Lulos vivieron un inesperado quiebre dando un giro a la convivencia en el reality, luego de que Constanza, tras una discusión con Pincoya, pidió su expulsión del programa, acusándola de agresión tras una fiesta.

Sin embargo, después retiró la denuncia y la investigación de la producción decidió que no había motivos para expulsarla. Tras este suceso que dividió a los televidentes, la amistad entre ambas comenzó a distanciarse, a pesar de que seguían compartiendo distintos momentos emotivos en el encierro.

Su lado romántico en Gran Hermano

Dentro del encierro la bailarina vivió intensos momentos, primero tras el ingreso de Sebastián Ramírez, con quien tuvo una compleja relación en el reality, compartiendo apasionados momentos como también muchas discusiones.

También tuvo un acercamiento con Raimundo, con quien compartió un beso, sin embargo, la relación entre ambos nunca prosperó y terminaron alejándose durante sus últimas semanas en el encierro.

Con Viviana, la bailarina también se mostró cercana, compartiendo numerosos besos, sin embargo, ambas dejaron en claro que se tienen mucho cariño, pero solamente son amigas.

Con Fede Farrell, el ex participante de Resistiré, también vivió románticos momentos en el encierro, sin embargo, ambos dejaron en claro que solo estaban disfrutando el momento. El argentino, tras salir del encierro, ha expresado en múltiples oportunidades que desea que la bailarina se convierta en la ganadora.

Su romance con Jorge Valdivia

Durante los seis meses de encierro, Capelli reveló que tuvo un romance con el futbolista nacional Jorge Valdivia, tras su separación de Daniela Aránguiz, sin embargo, duró poco tiempo. “Él (Jorge) se separó, se fue a vivir a un hotel, porque ella (Daniela) lo cachó en una hue…, lo echó, se separaron y nosotros nos conocimos justo en esa etapa“.

“Él estaba solo, después pasó una hue…, me dejó plantada, se fue con la… y yo como ahí dije ‘no, no me podis hacer esta hue…. No, chao’“, reveló en aquel momento.

Asimismo, recientemente Constanza reveló que tuvo un breve affaire con Gonzalo Valenzuela. Todo ocurrió cuando Viviana y Constanza estaban conversando, en donde la bailarina comenzó a nombrar a los famosos que le llamaban la atención.

Tras gritar “Benjamín Vicuña”, Vivi se sumó al juego y comentó “Gonzalo Valenzuela”, generando la inesperada respuesta de Capelli.

“No, a ese ya me lo comí”, fue la respuesta de la joven, generando la risa de sus amigas, quienes quedaron impactadas tras la revelación

Constanza y Bigote: La inesperada y querida dupla de Gran Hermano

Tras la llegada del cachorro a la casa más famosa del mundo, el can formó una estrecha relación con la bailarina, quien se hizo cargo de sus cuidados y decidió adoptarlo tras su salida del encierro.