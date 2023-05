El artista nacional Pailita utilizó sus redes sociales para referirse al ciberbullying y el daño que pueden generar, luego de la muerte del cantante Galee Galee a los 29 años, durante la jornada del pasado viernes 26 de mayo.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de “Parcera“, se refirió a las burlas y comentarios negativos que recibió tras la presentación de Fabrizio Copano en el Festival de Viña del Mar.

“Y aquí nadie puede decir que no es un motivo por el cual llegar a ese punto, pero ustedes no saben lo que se siente“, comenzó señalando, para luego agregar: “Cuando fue el Festival de Viña y el otro pajarón tiró un chiste de que me comía a mi mamá, quería puro desaparecer de este mundo lleno de burlas y odio porque nadie se puso en mi lugar”.

“Todos se reían, después que pasan las weás (sic) se lamentan. Quizás pa’ ustedes da risa, en el momento les da risa, pero a la otra persona no. Corten su cagada de cyberbullying”, concluyó señalando.

¿Qué dijo Fabrizio Copano sobre Pailita en Viña?

Durante su exitosa rutina, en donde se llevó los aplausos y todos los reconocimientos, el humorista se refirió a los exponentes del género urbano en Chile.

“Pailita es como el tierno del género. Han cachado que los demás son como más brígidos (…), andan con metralleta y él con pistola de agua. Los demás agarrándose minas y él a su mamá. Es más bonito, más familiar”, bromeó Copano en aquella oportunidad.