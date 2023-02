Pailita fue uno de los protagonistas de la rutina de Fabrizio Copano en el Festival de Viña 2023. El comediante mencionó varias veces al artista durante su show la noche del jueves, lo que habría despertado el enojo del cantante.

La respuesta de Pailita al show de Fabrizio Copano

Luego de la rutina de Copano en Viña comenzaron a surgir rumores que aseguraban que el joven oriundo de Punta Arenas se había molestado con el humorista.

Durante la rutina Pailita fue blanco de varios chistes. En un momento de su presentación, Copano recordó cuando el cantante pidió que salieran los militares a la calle.

“Hace un par de semanas lo funaron. Lo que pasó lo voy a explicar para los que no saben. Pailita subió una historia a Instagram y puso ‘Que saquen los milicos a la calle’, pero en el contexto de los incendios (...) Obviamente la frase tiene una connotación política histórica por la dictadura, pero él no sabe que hubo una dictadura y por favor no le cuenten. Mira la suerte que tiene ese joven de no saber esa hueá. Además, ¿por qué la gente le exige tanto?, se llama Pailita”, dijo el comediante sacando aplausos y risas entre el público.

Pero eso no fue todo, pues Fabrizio también recordó una antigua foto en la que el cantante besaba a su mamá en la boca, que es lo que habría motivado su molestia. "Pailita es como el tierno del género. Han cachado que los demás son como más brígidos. No sé po, los demás andan con metralleta y él con pistola de agua. Los demás como agarrándose minas y él a su mamá. Es más bonito, más familiar", agregó el humorista.

Esto, según algunas especulaciones, habría molestado al intérprete de Ultra Solo. Sin embargo, él mismo salió a desmentir aquello. “No, le fue súper bien. A la gente le gustó y bacán, que le vaya pulento al Copano. Dejen de armar problemas y polémica", dijo a BiobioChile.

Pailita habría ido a encarar a Copano

Pese a aquello, fuentes aseguran que el cantante habría ido a encarar a Fabrizio. Así lo aseguró Cristian “Chico” Pérez en el programa Contigo en la Mañana de CHV, quien habría conversado con Copano luego de su rutina.

“Cuando termina el show de Fabrizio, él efectivamente va a buscar a Fabrizio para encararlo y para… Dicen que para a darle un par de tatequietos”, aseguró Pérez.

“Esto nunca se produjo porque tuvieron que separarlos, llevar a Pailita a un lugar, mientras Fabrizio estaba en otro lugar, esperar que Fabrizio hiciera su conferencia para luego sacar a Pailita por otro lado. Finalmente, lograron calmar a Pailita, pero la intención de él efectivamente era ir a encarar a Fabrizio por lo que dijo de la mamá, esa historia es real”, agregó.

“Luego salió Pailita ya un par de horas después, lo entrevistan para una radio (…) y dice ya más calmado ‘No, mentira, está todo bien’”, aseguró el locutor.