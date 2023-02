Una emotiva noche se dio en la jornada clausura del Festival de Viña 2023. El romanticismo de Camilo y sus letras tiernas, hicieron bailar y cantar al público joven, familiar e infantil. Luego finalizaría el certamen Nicki Nicole, quien lo dio todo en su debut en la Quinta Vergara, invitando a exponentes del género urbano chileno a cantar con ella, como también a todo el jurado. Pero el número humorístico de Laila Roth, fue la presentación que estuvo entre ambos músicos. Su rutina logró sacar un par de carcajadas pero que un chiste confuso y muy largo, le dieron una mala pasada. Descubre por qué la humorista se bajó del escenario repentinamente.

Laila Roth explica por qué se fue de Viña 2023

Cuando comenzaron a sonar las pifias en su presentación, la humorista se despidió, agradeciendo la oportunidad.

“Bueno amigos, muchas gracias. Voy a cortar acá, les agradezco mucho el haberme escuchado. Perdonen a los que no les gustó, les mando un beso igual. Gracias a los que sí. Agradezco que me hayan escuchado”, dijo Laila Roth.

En su conferencia de prensa explicó sobre su bajada repentina del escenario se debió a que la comediante enfocó a sus pensamientos difusos y desconexión de si misma.

“Pasó que algunos chistes que esperaba que entraran mejor empezaban a no entrar y con eso pasa algo, pero la gente que no hace comedia no lo sabe, pero cuando las cosas empiezan a no salir bien, es difícil mantenerse en el presente y pensar: ‘¿Cómo puedo hacer para que les guste más?’... Yo decía: ‘En el camarín que me desconecté hasta de mí misma y cómo me iba a conectar con el público desde ese mismo lugar’”, indicó.

Laila Roth agregó que esto sucedió por los nervios y agradeció el respeto de la Quinta Vergara para con ella. “Por momentos no hubo tantas risas y la gente igual se quedó escuchándome y eso lo agradezco muchísimo”, señaló.

“Lo dije en la conferencia de prensa pasada y lo vuelvo a repetir: no me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos. Esa era mi oportunidad de hacerlo y no lo pude hacer, pero tampoco me quiero quedar con esa parte, pero el resto estuvo bien y siento que lo disfrutamos mucho y yo también”, complementó.

Finalmente, la comediante recalcó: “Estoy muy contenta con la experiencia en general... Siento que la (gaviota) de plata me la gané y me siento orgullosa”.