La comediante aclaró que no le preocupan las pifias, sino que no aprovechar la posibilidad de divertir al público.

El espacio del humor de la última noche del Festival de Viña 2023 quedó a cargo de Laila Roth, la única comediante internacional de esta edición del certamen que ya se prepara para enfrentar al monstruo.

Para muchos puede ser la humorista desconocida de este año, pero lo cierto es que cuenta con una gran trayectoria. Conoce los detalles a continuación.

¿Quién es Laila Roth?

Laila Roth es una comediante argentina de 37 años que se dedica al stand up desde hace más de una década. “Es fan de las salas de escape y le gusta mucho dormir la siesta”, dice la biografía de su sitio web.

Roth ha participado en shows por casi toda Argentina, pero también en otros países como Uruguay, España y Chile. Asimismo, apareció en dos emisiones de Comedy Central Latinoamérica.

En 2017 estrenó su primer unipersonal de stand up “Genia capa bueno chau”, un espectáculo que “se nutre de la pavada y la reivindica”. Y desde 2019 trabaja en el podcast "Preguntas muy importantísimas”, junto con Félix Buenaventura.

Su trabajo más reciente es de 2022, cuando estrenó su nuevo unipersonal con el que está haciendo giras nacionales e internacionales, y el que probablemente presentará en el Festival de Viña 2023.

Mira unos de sus videos a continuación:

“Yo me casé con un monstruo… Si se empieza a despertar le hago el desayuno”

En una conferencia previo a su show en Viña, Laila Roth se refirió al monstruo de la Quinta Vergara. “Bueno, yo me casé con un monstruo… Si se empieza a despertar le hago el desayuno”, bromeó desatando risas entre los periodistas.

Pero en un tono más serio, dijo que no le preocupa que la abucheen. “A mí no me preocupa que me pifien, lo digo en el sentido de que entiendo que si algo te gusta te ríes y si algo no (…) Por ahí lo que tiene esto de circo romano es que en vez de dejar de prestar atención, la gente empieza a expresar su descontento”, comentó.

Y agregó que lo que más le preocupa es no divertir. “A mí lo que más me preocupa es eso de decir ‘Tengo esta posibilidad, esta oportunidad de estar aquí en este escenario, mostrar lo que estoy haciendo y no poder divertirlos’, eso me preocupa. La gente paga una entrada cara y obvio que les debe dar bronca que no los estén haciendo reír”, añadió.