“Yo me casé con un monstruo… Si se empieza a despertar le hago del desayuno” Laila Roth no le tiene miedo al público del Festival de Viña

Laila Roth es oriunda de Argentina y es la única humorista extranjera en presentarse en el Festival de Viña 2023, la comediante se presenta la noche del viernes 24 de febrero en la Quinta Vergara y ya a solo un día de su debut tuvo la conferencia de prensa previa a su show, en donde RedCarpet estuvo presente.

Sin miedo al Monstruo

La trasandina que lleva más de 10 años de carrera en el humor esta tarde dió su conferencia de prensa y encantó a los asistentes con distintos chistes mientras respondía a las preguntas.

Fue en esta instancia donde Roth destacó que una de sus grandes herramientas es que es una desconocida para el público chileno.

“Yo creo que mi herramienta es la sensualidad… Creo que no van a parar de decir “que hermosa, que elegante”, mencionó, para luego agregar que “espero que les guste lo que hago”.

Al ser consultada por RedCarpet sobre los méritos para venir al festival y si tendrá problemas con los modismos, Laila primero bromeó diciendo que “yo me acosté con un productor para estar, pero después no funcionó y tuve que poner plata”.

Sobre los modismos, la argentina respondió que “estoy trabajando en que no quiero que una palabra no se entienda, pero al mismo tiempo por ahí si hay una palabra que aunque ustedes no usen mucho sigue entendiéndose en mi argentino tal vez prefiero decirlo en mi argentino porque resulta más auténtico y para ustedes también va a resultar auténtico”.

Asimismo se le consultó sobre su miedo al Monstruo, a lo que la trasandina mencionó que “Bueno, yo me casé con un monstruo… Si se empieza a despertar le hago el desayuno”, lo que desató más risas.

La gran preocupación

Cuando se le consultó a Laila sobre sus grandes preocupaciones para este debut en el festival y como se comportaría ante la situación de que se le abucheara o pifiara, la trasandina destacó que no le preocupan los abucheos y pifias.

“A mi no me preocupa que me pifien, lo digo en el sentido de que entiendo que si algo te gusta te ríes y si algo no, no. Por lo general estamos más educados para ‘bueno no me gusta, me quedo callado y saco el celular y espero que termine’”.

Para agregar que “Por ahí lo que tiene esto de circo romano es que en vez de dejar de prestar atención, la gente empieza a expresar su descontento”.

Finalmente, lo que más le preocupa a la comediante es no divertir al público con sus chistes y humor.

“A mí lo que más me preocupa es eso de decir ‘tengo esta posibilidad, esta oportunidad, de estar aquí en este escenario, mostrar lo que estoy haciendo y no poder divertirlos’, eso me preocupa. La gente paga una entrada cara y obvio que les debe dar bronca que no los estén haciendo reír”.

“Hay veces que sí puede ser rudo, en el sentido en que empiezan a pifiar y cuando uno dice que va a cambiar de rumbo no te dan la posibilidad,ya los perdiste. Eso es lo que me da más miedo, que no me den la oportunidad de encontrar ese cambio de ritmo”, finalizó.