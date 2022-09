Diego Rivarola pregunta si Jorge Sampaoli no fue valorado por dinero o cariño y asegura que no es brujo por su diagnóstico de la U: "Es lo que vemos todos"

Jorge Sampaoli reapareció con todo en nuestro país. El ex DT de Universidad de Chile y la selección chilena dio una extensa entrevista a Los Tenores de ADN, en la cual abordó una variedad de temas, como su salida de la Roja por la puerta chica.

El casildense recordó cuando dijo sentirse "un rehén" y esclareció que se fue de la banca nacional por no sentirse valorado. "La manera en que me fui es porque no me sentí valorado, igual que un montón de jugadores que fueron artífices de algo increíble", comentó.

Lo que generó una duda en uno de sus exdirigidos. Desde su tribuna en ESPN F 90, el ex azulDiego Rivarola se refirió a las palabras del entrenador y consultó los específicos sobre la valoración a la que aludió Sampaoli.

"No sé a qué se refiere, ¿valorado en plata o en cariño? Siento que su declaración va por esos dos lados. Le pasó en la U y en la selección, mientras más ganaba, más le daban de todos lados. Hasta que en un momento hubo un quiebre", aseguró.

"¿Con qué presidente de la ANFP llegó Sampaoli? ¿Con quién se fue? Ahí hay un tema. Una cosa era hacer acuerdos con Jadue y otra hacer acuerdos con Salah. Todos sabemos la diferencias, está claro, ¿no?", dejó al aire.

"Sampaoli hace el diagnóstico de la U que vemos todos"

Además de hablar de su salida de Chile, Sampaoli tuvo duras palabras por el momento deportivo que vive Universidad de Chile, que nuevamente se ve cerca de la zona de descenso. Y tuvo un apuntado en específico: Azul Azul.

"El momento de la U es uno de declive total. La responsabilidad de los que lo conducen han llevado al club a un empobrecimiento. Y el peor enemigo que tiene la U es su conducción", aseguró el ex DT azul.

Lo que, para Rivarola, no es una conclusión difícil de sacar. "Él ve lo que vemos muchos, dijo que no veía partidos, pero está claro cómo está parada la U y es un diagnóstico que vemos todos, en cierta forma. Él también estuvo con la sociedad anónima. No dice nada tan loco", comentó.

"Él también debe hablar por lo que escucha, ve y lee, estando allá no creo que tenga mucha información. No sé qué tanto conocimiento tenga de la gente que está conduciendo. Es una realidad inevitable lo que vive hoy la U", continuó.

Por último, se refirió a los periodos 2011-12 del conjunto universitario y puntualizó que Sampaoli no armó el equipo inicial. "El primer plantel que armó el 2011 no lo armó él, quedó de Pelusso y lo hicieron varios de los dirigentes que estaban", lanzó.

"Eduardo Vargas estaba, Charles Aránguiz, Matías Rodríguez, yo. Hizo algunos retoques, pero fue un mix que funcionó absolutamente. El 2012 metió más la mano y fue más exitosa la U del 2011. Sí, se lograron cosas importantes igual", cerró.