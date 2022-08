El ex delantero de Universidad de Chile, Diego Rivarola, tuvo un acalorado debate en ESPN y la posibilidad de que la U caiga a la Primera B para solucionar sus problemas institucionales no es una alternativa válida para Gokú.

Universidad de Chile fue goleada 0-3 por la Católica en el Clásico Universitario y quedó 14° en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, otra vez a un punto de la zona de descenso. Hoy por hoy, la U marcha con 22 unidades, superando sólo a Deportes La Serena (21) y Coquimbo unido (19).

La crisis institucional y deportiva del Chuncho se extiende y profundiza al mando de Azul Azul versión Sartor y el quiebre total entre hinchas y la concesionaria hizo que muchos se plantearan, entre otras cosas, el descenso como una solución.

Sin embargo, Diego Rivarola cree que el hecho de tocar fondo y caer a la Primera B como punto de inicio para una hipotética refundación no es el camino para un equipo que ya lleva cuatro años luchando por la permanencia.

“Puedes refundarte en Primera División, me parece que el camino es otro. No le veo ningún buen sentido que se vaya un equipo grande, en este caso la U, al descenso, para nada. ¿Para quién puede ser bueno? ¿Para la prensa? Es pésimo”, dijo el ex delantero azul en ESPNF90 Chile.

El ídolo de la U complementa: “¿tema para la prensa? Para los demás, no me digas que al hincha, al mismo fútbol, a los clásicos, a la televisión, a todos les conviene que un equipo grande este en Primera”.

Diego Rivarola sentencia que “¿puede ser filosófico en qué sentido? ¿En refundar? Refúndate ahora, cuando termine el campeonato, pero no necesariamente en la B, porque quién te dice que después estás diez años en la B y la refundación se te fue al carajo. Para mí no es la solución irse a la B, no es bueno para el fútbol”.