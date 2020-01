Dedicado a Jorge Valdivia: Ángelo Hermosilla es oficializado como árbitro FIFA para este 2020

En agosto de 2019 Colo Colo enfrentó a O’Higgins por el torneo nacional. Sin embargo, el partido estuvo marcado por la expulsión de Jorge Valdivia y los duros insultos del 10 al árbitro Ángelo Hermosilla, a quien trató de "hijo de las mil putas, vos no vas a ser nunca FIFA, hijo de puta, nunca vas a ser FIFA, eres una mierda, CTM, me cagaste, hijo de puta, no vas a ser nunca FIFA".

Sin embargo, el tiempo le dio la razón al juez Hermosilla, porque este lunes el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Enrique Osses, lo oficializó como nuevo árbitro FIFA para la temporada 2020, en desmedro del juez César Deischler.

Hermosilla, quien ya se había estrenado como árbitro FIFA en el Sudamericano Sub 15 de Paraguay y en la Noche Alba, ahora estará disponible para los sorteos de torneos internacionales, específicamente, Copa Libertadores, Sudamericana y Eliminatorias rumbo a Qatar, entre otras competiciones.

Además, en la presentación de los cuerpos arbitrales para la temporada, Osses anunció que los árbitros Fernando Véjar, Rodrigo Carvajal y Gustavo Ahumada ascendieron para dirigir en Primer División.

También, destaca la inclusión de Cindy Nahuelcoy como la primera juez asistente en la historia en la máxima categoría del fútbol nacional y Loreto Toloza como parte del equipo para trabajar con el VAR.

Cabe mencionar que Jorge Valdivia insultó fuertemente al juez Hermosilla por una expulsión, en el duelo ante O’Higgins, señalando que “jamás iba a ser árbitro FIFA”, entre otras cosas. Sin embargo, estas palabras quedan en nada, porque desde hoy ya es parte de la máxima institución del fútbol mundial.