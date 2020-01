Jorge Valdivia estaba equivocado: Ángelo Hermosilla debuta como árbitro FIFA en la Noche Alba

Jorge Valdivia es una de las bajas más sencibles para el Colo Colo 2020. El Mago no llegó a acuerdo y jugará en el Monarcas Morelia durante esta temporada, dejando no solo lujos en su paso por el cacique, sino también momentos de tensión en la cancha.

En agosto de este año, los albos enfrentaron a O'Higgins, encuentro en que el ex 10 tuvo un duro cruce con el juez Ángelo Hermosilla, al que, según el informe de aquel encuentro, le dijo la recordada frase "hijo de las mil putas, vos no vas a ser nunca FIFA, hijo de puta, nunca vas a ser FIFA, eres una mierda, CTM, me cagaste, hijo de puta, no vas a ser nunca FIFA".

El tiempo le terminó dando la razón al árbitro, quien además de expulsar en aquel encuentro a Valdivia, se dio el gusto de volver al Estadio Monumental para la Noche Alba 2020 con algo muy especial: el parche que lo acredita desde este año como parte de los jueces disponibles para el ente rector del fútbol mundial.

Hermosilla luciendo su parche que lo acredita como árbitro FIFA. Foto: Guille Salazar

Hermosilla se dio el gusto de mandar a callar al Mago desde la misma cancha donde jugó la última temporada. Una revancha para el juez, que de seguro debió recordar al 10 cuando pisó la cancha de Pedrero.