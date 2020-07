Dalsaso recordó histórica gira a Europa con Everton donde enfrentó Dani Carvajal, Morata, Fellaini y Arteta

Gustavo Dalsasso formó parte del plantel de Everton 2010 que viajó a Inglaterra y España para una maravillosa gira que es poco recordado y que tuvo como duelo principal el enfrentamiento entre los dos Everton.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el último gran ídolo de los viñamarinos recordó esta gira, donde contó lo que es enfrentarse a grandes jugadores como Tim Cahill, Mikel Arteta, etc.

"Fue una experiencia maravillosa, yo como capitán tengo una anécdota buenísima. Llegamos a Madrid y entrenamos en la ciudad deportiva Del Real Madrid, después a la noches salimos rumbo a Londrés para después ir a Liverpool. Llegamos y yo tenía punto de prensa con el capitán del Everton y todos mis compañeros hicieron un recorrido por Liverpool, yo me fui un rato y con suerte sabía decir hello y ahí alguien me ayuda, porque los periodistas también eran ingleses. Salió bien bonito, pero no pude conocer el centro histórico", expresó entre risas.

Del partido mismo también habló y alucinó. "Fue un partido hermoso y se jugó con 30 mil persona. Me dieron un trofeo, fue súper significativo. Después vamos a España, jugamos contra el Real Madrid B, ganamos por penales y me entregan la copa Valdano en Real Madrid. Son lindos momentos que vivimos y yo creo que no se recuerda porque después llegamos a Chile, no le ganamos a nadie y descendemos. Nosotros nos fuimos cuartos y después todo mal. Quizás fue mufa jaja", explicó.

Gustavo Dalsasso opinó que significó tener a Zaha al frente en un campo de juego. "Impresionante el equipo que tenían. Yo siempre del fútbol ingles decía que los arqueros eran cagones para acortar centros pero después se me para Zaha que medía 1.95 y no puedes salir a ningún lado. Ese día estaba lloviendo y faltando 20 minutos regaron la cancha. La pelota volaba, era un chancho embarrado, no la agarrabas con nada. Hicimos una buena actuación", detalló.

El ídolo viñamarino también habló de ser el héroe de la victoria contra el Real Madrid Castilla en tanda de penales. "El Real Madrid tenía a Alvaro Morata, Jesé, Dani Carvajal y nosotros también salimos a demostrar. Tuvimos un rendimiento superlativo. Linda experiencia en Europa", aclaró.

Para finalizar agregó que "yo me pude quedar como utilero jajaja. Yo tengo pasaporte comunitario, entonces para mi era mucho más fácil. Habían veedores pero no era interesante, era de Chipre, equipos cercanos, Croacia, no eran nombres que me llamaran la atención. Ahora si me dicen el Everton de Inglaterra me quedaba feliz".