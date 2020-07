Gustavo Dalsasso detalla su vivencia con Diego Maradona: "Me regaló unos zapatos y en Boca era dueño del club"

Diego Maradona es el jugador más querido en Argentina por su trascendencia en el Copa del Mundo obtenida con Argentina, además de dejar un bonito recuerdo en cada club que estuvo.

No muchos pueden decir que compartieron un saludo o un camarín con el ídolo trasandino. Una de esas personas es Gustavo Tulio Dalsasso, quien fue ascendido al primer equipo de Boca Juniors en el año 1996.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el ídolo de Everton de Viña del Mara relató sus vivencias con el campeón del mundo, quien llegó al conjunto Xeneize en ese año.

"Yo con Diego Maradona tengo varias anécdotas. Era un jugador que no entrenaba todos los días. Para contextualizar, la primera charla de grupo que hizo Bilardo, el dibuja una cancha de fútbol, en una mitad de la cancha dibuja puras pelotas chicas y en la otra una pelota grande. Ahí nos dice ‘ustedes van a obedecer mis ordenes y disciplinas, pero este circulo grande es Diego Maradona y fue campeón del mundo, lo ganó todo. El hace lo que quiere. El que no esté de acuerdo, tiene las puertas abiertas para hablar con la dirigencia y pueden negociar su situación’", expresó.

Gustavo Dalsasso en Everton de Viña del Mar

Gustavo Dalsasso era un juvenil y contó el día en que el astro argentino le regaló un zapato de fútbol. "A partir de eso, Maradona no iba todos los días a entrenar, generalmente aparecía los martes, donde hacíamos circuitos de parte física, pero el aparecía y decía que quería jugar a la pelota, así que se jugaba fútbol. Con nosotros fue un crack, siempre estuvo pendiente de los chicos. A el lo auspiciaba Puma y un día nos trajo zapatos a todos, como el viejito pascuero con una bolsa. A mi me tocó unos 44 y yo era 45 de pie, los saqué igual pero me quedaban apretadísimo, pero todavía los tengo guardado en mi casa en Argentina", detalló entre risas.

Además agregó que, "Maradona tenía un contrato que entrenaba cuando quería y jugaba todos los fin de semana. Era un personaje. Uno como deportista hay que valorarlo dentro de la cancha, es un tipazo, súper solidario. Un compañero mío se ganó un contrato profesional porque le hace un túnel a Maradona".

Para finalizar, Gustavo Dalsasso detalló el momento en que se quedaba a pelotar con Maradona. "Nosotros, como éramos pequeños, nos quedábamos con Maradona después de los entrenamientos, porque Montoya se iba, entonces necesitaban a alguien. Eso sí a nosotros nos traía y llevaba un bus de acercamiento, pero cuando nos quedábamos, después teníamos que caminar 5 kilometros para ir a tomar una micro. Ellos los HDP tenían los medios autos, pero nosotros no y no nos llevaban. Era cerca del predio Ezeiza. Nosotros estábamos felices porque nos decía que nos quedaremos, pero después nada de nada con ir a dejarnos. Igual nunca le atajé algo a Maradona jajaja", sentenció.