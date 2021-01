Coquimbo Unido se queda con las ganas de suspender su partido vital con Curicó Unido

Coquimbo Unido quedó eliminado de la Copa Sudamericana en semifinales a manos de Defensa y Justicia, y tras su periplo por el torneo internacional, ahora se tiene que concentrar en el Campeonato Nacional, donde está colista.

Los Piratas vuelven a jugar este miércoles ante Curicó Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, duelo que el equipo aurinegro quería suspender, aunque su reclamo no llegó a buen puerto.

Los coquimbanos exigían a la ANFP que no podían medirse ante los torteros, debido a que el plantel seguía en cuarentena preventiva tras el viaje a Buenos Aires, y no habían llegado los resultados de los exámenes PCR del plantel, por ende, no podían entrenar de cara al duelo ante los curicanos.

El duelo entre Coquimbo y Curicó no se suspende - AgenciaUno

Sin embargo, el documento oficial tardó en salir, pero finalmente llegó al cuadro de la Cuarta Región, por ende sus jugadores y cuerpo técnico ya no están en confinamiento, por lo que podrán entrenar con normalidad este martes de cara al duelo que se jugará sí o sí.

De esta manera, Coquimbo Unido y Curicó Unido chocan este miércoles desde las 21:30 horas, en un partido clave para los locales en su pelea por el descenso, y para los visitantes en su deseo de clasificar a una copa internacional.