Coquimbo Unido levanta reclamo contra la ANFP y pide que le suspendan el partido ante Curicó Unido

Luego de quedar en el camino en la Copa Sudamericana, Coquimbo Unido da vuelta la página y se mete de lleno en el Campeonato Nacional. Ahí, los piratas tienen una dura misión ya que son los colistas y están obligados a ganar si no quieren terminar la próxima temporada en la B.

El fútbol chileno permitió que los aurinegros tuvieran el tiempo suficiente de preparación para su desafío internacional, sin partidos y quedando con varias fechas pendientes. Pero este miércoles el equipo de Juan José Ribera volverá a saltar a la cancha para enfrentar a Curico Unido.

Y cuando todo indicaba que el encuentro se desarrollaría sin problemas, este lunes Coquimbo Unido lanzó un comunicado con un potente reclamo ante la ANFP. Los piratas acusaron que desde la entidad no los han autorizado para poder entrenar, lo que los dejaría con un solo día de práctica antes del juego.

Coquimbo Unido intentará suspender su partido con Curicó Unido. Foto: Agencia Uno

"Nuestra institución mantiene la convicción de que debemos jugar donde sea y cuando sea, sin importar si nos programan 6 partidos en 2 semanas. No obstante, todo tiene un límite", reza de entrada el texto publicado en sus redes sociales.

Ahí, los aurinegros explican que una vez terminado el partido con Defensa y Justicia, regresaron al país y se realizaron los exámenes PCR para descartar cualquier brote de coronavirus y así poder entrenar de inmediato. "Hoy a las 11:42 AM se enviaron todos nuestros resultados negativos para que la ANFP pudiera gestionar el alzamiento de cuarentena y así entrenar hoy lunes a las 5:00 PM".

"A pesar de ello, lamentamos informar que aún no se gestiona este alzamiento. Nos han señalado todo el día que recibiremos el documento, no obstante, aún no nos están permitiendo entrenar hoy lunes, sin importar los esfuerzos mencionados (...) Es por lo mencionado que consideramos que no se mantienen condiciones deportivas equitativas frente al próximo partido ante Curicó Unido, pues nos exigen jugar sin entrenar, o eventualmente, solo entrenando el día anterior al encuentro", acusan desde el pirata.

Finalmente el comunicado revela que Coquimbo Unido buscará no jugar ante Curicó Unido, lo que retrasaría aún más la definición del torneo. "Pediremos a la ANFP que priorice la razón y la equidad deportiva y nos suspenda el partido de este miércoles 20 de enero, esperando esta vez sí poder tener una buena acogida".

De concretarse la solicitud, los piratas tendrán que esperar la decisión de la ANFP solo horas antes de tener que salir a la cancha.