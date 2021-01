Rubén Farfán pone punto final a polémica ante Defensa y Justicia: "Si decimos que nos perjudicaron dirán que estamos puro llorando"

Luego de caer ante Defensa y Justicia en semifinales de Copa Sudamericana, Coquimbo Unido da vuelta la página y se mete de lleno en la pelea por salvarse del descenso. Los piratas saltan a la cancha este miércoles para enfrentar a Curicó Unido con la misión de salir del último lugar.

El equipo de Juan José Ribera se ilusiona no solo con poder escapar del fondo, sino también con repetir el gran nivel mostrado en el plano internacional. Uno de los pilares de la campaña afuera es Rubén Farfán, que supo generar problemas a las defensas rivales.

El delantero conversó con La Tercera en su regreso al Campeonato Nacional y aseguró que en el pirata se enamoró otra vez del fútbol. "No lo pasé bien hartos años. Pasaron cosas. Tuve lesiones, no era del gusto de entrenadores, no venía con continuidad. Acá en Coquimbo recuperé mi nivel".

Rubén Farfán anotó uno de los goles de Coquimbo Unido ante Defensa y Justicia. Foto: Getty Images

Ya entrando de lleno en el torneo, desde este miércoles los aurinegros tendrán un movido calendario, con seis partidos en 16 días. Pero en la previa, ya tuvieron problemas al no poder entrenar el día lunes por la demora en la autorización, llegando así solo con un día de práctica. "Es una desventaja, pero tenemos claro que tenemos que jugar. Estamos preparados para eso".

La sobrecarga de partidos tampoco parece ser un problema para Farfán, que ya no quiere más excusas en nada. "Los vamos a jugar igual. Somos profesionales y vamos a dejar todo. Hasta donde más se pueda".

Punto final a Defensa y Justicia

La semifinal ante Defensa y Justicia estuvo marcada por lo ocurrido con el equipo argentino en Chile, perjudicando al equipo y obligándolo a cambiar de localía. Y más allá de que el partido se perdió en la cancha, la sensación de injusticia quedó en la boca de los piratas.

"Mentiría si digo que no llego desmotivado o con pena. Tengo mucha pena, pero estoy muy maduro en mi forma de enfrentar las cosas y hay que dar vuelta la página. Hay que sacar esto adelante", lanzó Farfán. "También se nos abre el apetito de meternos en un torneo internacional de nuevo. El campeonato está tan justo que si ganas tres partidos te metes en una copa".

Finalmente, el delantero cerró el capítulo de Sudamericana. "Todos saben. Nos sacaron afuera del país y fuimos calladitos a jugar. Ya no vale seguir diciendo si nos perjudicaron o no. Si decimos eso dirán que estamos puro llorando. Fuimos, la peleamos y lamentablemente no pudimos. Se hizo mucho con el plantel que tenemos".