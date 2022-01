Héctor Tapia no continuará como técnico de Coquimbo Unido, debido a que priorizó quedarse con su familia contagiada con Covid-19 en Estados Unidos.

Este miércoles Coquimbo Unido anunció que Héctor Tapia no sigue como técnico del club, debido a que decidió quedarse cuidando a su familia que está contagiada con Covid-19 en Estados Unidos.

El ex Colo Colo había viajado a Miami, donde estudia su hija Anastasia, de 23 años, para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a su familia.

Pero al momento de volver, integrantes de su familia arojaron positivo, por lo que debieron quedarse haciendo cuarentena en Estados Unidos.

"Por el cuidado de su familia, la cual lamentablemente se encuentra contagiada de Covid-19 en Estados Unidos, tomó una decisión personal de no hacer uso de la cláusula de contrato con Coquimbo Unido. Eso es todo y no hay más", señaló Pablo Morales, gerente general del club, en LUN.

Luego, explica que Tapia no sabía cuándo iba a poder volver a Chile: "Tomamos conocimiento del estado de la familia cuando ellos se hicieron el PCR para regresar a Chile, gracias a Dios están asintomáticos. Creo que tenían que estar un período largo cuando uno es declarado positivo y el profesor solo tiene dos vacunas, por lo tanto no tenía claridad si iba a llegar a tiempo ante una eventual cuarentena. Incluso podía llegar a fines de enero y el campeonato parte a comienzos de febrero, entonces los plazos no daban".

"Es una decisión muy personal de él. No está contagiado, pero sólo volverá cuando su familia pueda ingresar a Chile", finalizó.

A su vez, Fernando Manríquez, volante de Coquimbo Unido, también se refirió a la salida del técnico: "La verdad es que nos sorprendimos mucho porque hoy empezábamos los entrenamientos y ayer se supo que no seguía por problemas familiares. Ambos nos dejan buenas enseñanzas, ya que era un cuerpo técnico con mucha experiencia".