Colocho Iturra agarra para el leseo a Waldo Ponce en vivo: "¿Cómo eran los kuchen en Alemania?"

Waldo Ponce fue el primer chileno en jugar en la Bundesliga, en la temporada 2003-2004, cuando defendió los colores de Wolfsburgo, por ende conoce de cerca el fútbol alemán.

El ex defensa central estaba analizando junto a RedGol la previa de una nueva jornada del balompié teutón, cuando en el IG Live apareció su ex compañero Manuel Iturra, quien aprovechó de molestarlo.

¿Cómo eran los kuchen en alemana? Fue la pregunta que le hizo el ex volante, recién retirado, lo que provocó la risa de Ponce, y respondió nomás ante la duda de Colocho.

"Hasta en una entrevista salió que lo único que sabía decir en alemán era küchen, y una vez en Alemania fui a pedir kuchen y no me pescaron, no cachaban lo que era, yo cacho que fue porque lo pronuncié mal o no sé por qué", dijo Waldini entre risas.