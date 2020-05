Waldo Ponce recuerda su paso por la Bundesliga: "Tenía un pequeño diccionario de bolsillo que era mi traductor"

Waldo Ponce fue el primer chileno que jugó en la Primera División de Alemania. El zaguero nacional defendió los colores del Wolfsburgo en la temporada 2003/2004 de la Bundesliga.

En conversación por Instagram Live con RedGol, Ponce recordó su gran experiencia en tierras teutones: "Todas las personas que juegan en esa liga pueden hablar de buena manera de ella porque es una gran liga. Yo tuve la oportunidad de conocer los estadios antiguos de la Bundesliga porque en ese tiempos, se estaban construyendo los estadios para el Mundial".

"Me tocó jugar en los estadios más antiguos como el Olímpico de Múnich que es muy imponente, cercano al Nacional de acá (Chile). El Allianz Arena estaba en construcciones", añadió.

Sobre la cercanía de los hinchas con el equipo, Ponce señaló que "La verdad que sí, son un poco diferentes en las formas de hacerse sentir en cuanto a la localía, pero aún así siempre habían estadios llenos, no bajaban del 80% de su capacidad, la gente sigue mucho al equipo de su ciudad, es una liga muy grande a nivel mundial".

Finalmente, el chileno recordó su cercana relación con los demás sudamericanos de ese equipo y sus problemas con el difícil idioma alemán: "Yo por el tema del idioma me tocaba acercarme a D'Alessandro, Menseguez, Quatrocchi porque éramos los sudamericanos del equipo".

"Yo estuve en clases de alemán, pero no aprendí casi nada. Aprendí a decir derecha, izquierda, adelante, atrás y los garabatos, no los puedo decir porque si me está viendo mi profesora me va a matar. En esos años no teníamos la conexión de un celular de hoy en día, entonces tenía un pequeño diccionario de bolsillo que era mi traductor, entonces cuando tenía que ir al súper, buscaba las palabras en el pequeño diccionario que tenía y ahí podía comprar", cerró entre risas.