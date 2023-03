El rostro de Radio Pauta comentó junto a Fernando Agustín Tapia los durísimos dardos del ex agente Alan Silberman al representante Fernando Felicevich y pide las pruebas para que no queden sólo las palabras.

La entrevista exclusiva de RedGol al ex representante de Gabriel Suazo, Alan Silverman, pilló en vivo al programa Pauta de Juego de Radio Pauta. Las declaraciones del agente en contra de su colega Fernando Felicevich dejaron literalmente en silencio por varios segundos a Coke Hevia y Fernando Agustín Tapia.

Silberman acusó a Felicevich de robarle la representación de Gabriel Suazo, entre otros, pero no fue lo único. Tito también asegura que Fefe si actúa desde las sombras en el fútbol chileno, un rumor que el mismo Felicevich ha desmentido en varias oportunidades.

“Dice que en un viaje a Miami, tanto Marcos Bolados como Brayan Cortés lo convencieron a Suazo. No tengo esa información, pero sí sé que muchos jugadores, que son más importantes, evangelizan (para Felicevich). Lo tengo claro”, dijo Coke Hevia.

FAT agrega: “prestaba atención a las declaraciones de Tito Silberman, están potentes. Quiero decir una cosa: acá hay una prueba fehaciente de todas estas cosas que muchas veces tenemos que tratarlas como rumor, especulación o trascendido. Acá hay un actor de la industria del fútbol, un representante, que incluso anuncia que va a dejar el negocio de la representación porque se cansó de estas maniobras”.

Hevia retomó la palabra complementando que “tengo algo para decirle al Tito, lo conozco, pero no somos amigos. Para que no queden palabras al viento muestre las pruebas. Muestre que tenía tres ofertas y que Suazo las desechó. Yo puedo tratar de narcotraficante a cualquiera, pero.... Tiendo a creerle a Silberman”.

¿El caballero de la noche?

Respecto a las acusaciones de Silberman a Felicevich sobre actuar desde las sombras a través de palos blancos, Tapia sostiene que “esto lo hemos escuchado en voces de periodistas, pero hasta ahora nunca, hasta la entrevista de RedGol, en boca de un representante. Se entiende que son rivales, hay una batalla y guerra permanente entre los grupos de representantes y estas cosas a veces se dicen a través de portavoces, pero esta vez es Tito Silberman el que se hace responsable de estas declaraciones. El tema no es que pueda eventualmente arribarle jugadores a otro representante, sino que esté involucrado, como dice Tito Silberman, en otros estamentos de la industria del fútbol. Lo que dice Silberman es que Felicevich está infiltrado en todos los estamentos del fútbol. Que tiene influencias con directores de clubes, que esta involucrado en la propiedad de clubes, que tiene palos blancos, que maneja entrenadores, que maneja jugadores que presionan a otros para que firmen por su corral”.

Coke Hevia añadió que “yo les puedo decir lo siguiente: tres representantes más chicos ya no trabajan solos, trabajan con Felicevich. Que mírame esto, veme esto, aquí tienes otro. Y aglutina. Es parte dé. Por eso hay que separar lo ético y moral que alega Silberman, no tengo ninguna prueba para hablar de lo de Suazo, versus lo otro: efectivamente es el mejor y puso a Suazo en el Toulouse, a Marcelino en la Championship cuando no lo pudieron vender. Puso a Valencia en Italia. Marcelino y Valencia se cambiaron de agente porque debieron ser transferidos seis meses antes. Pero es importante que alguien de la misma industria lo diga, porque todas estas cosas ya las dijimos. Para que no quedemos nosotros de bla, bla”.

Fernando Agustín Tapia sentencia que “lo hemos sugerido cuando hemos encontrado mucha evidencia, pero qué prueba tenemos nosotros si no manejamos el contrato entre dos privados o las conversaciones entre Felicevich y otros. Los propios jugadores prefieren guardar silencio y firmar por quien les ofrece un mejor futuro y eso es muy legítimo. Lo que discuto es que esté presente en todos los estamentos, eso se tiene que acabar. El nuevo estatuto de la FIFA que se ingresó en marzo, una norma FIFA internacional con obligatoriedad desde octubre, prohíbe esta mezcolanza de representantes en otros estamentos, los prohíbe taxativamente”.