Ignacio Jara no se olvida de Cobreloa: "Espero puedan salir de la B, luché mucho para subir"

La fase regular de la Primera B llegó a su final y Cobreloa nuevamente se quedó con las ganas del ascenso. Los zorros del desierto no lograron meterse en la liguilla y siguen sin poder volver a la Primera División.

La situación llama la atención no solo por lo complicado que ha estado el club en cada una de las temporadas, sino también porque ya son casi seis años en que el cuarto grande de nuestro país está en la categoría. Algo que también preocupa a sus ex jugadores, como es el caso de Ignacio Jara.

El extremo de Colo Colo no se olvida de su paso por el conjunto loíno y ruega para que puedan volver a Primera. En conversación con Futuro Fútbol Club, el 30 de los albos reconoció su tristeza por el momento del equipo que lo vio nacer.

Ignacio Jara recalcó que sin Cobreloa, no hubiese llegado a Goias y Colo Colo. Foto: Colo Colo

"Me da una pena enorme que siga en esa situación. Me crié ahí y la verdad es mi segunda casa, gracias a ellos pude llegar a Brasil y a Colo Colo", lanzó el ex Goias, elenco al que dio el salto por su buen nivel con los zorros del desierto.

Eso sí, Jara es optimista en que Cobreloa pueda regresar cuanto antes a la máxima categoría de nuestro país. "Espero puedan salir, luché mucho para subir, pero sé que tarde o temprano lo van a hacer. Me siento un hincha más".

El jugador de Colo Colo también se dio el tiempo de recordar cómo fue que logró llegar al profesionalismo junto a los loínos. "A los 15 fue difícil tomar la decisión, pero era un sueño. Viajé 22 horas en bus para Calama sin paradas, tuve que marcarme de nuevo el trasero, pero me lo tomo con humor", cerró.

Por ahora Cobreloa se prepara para la temporada 2021, donde tendrán la obligación de terminar con su calvario y así poder volver a Primera División.