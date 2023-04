La delincuncia ya se apoderó de los estadios del fútbol chileno y esta jornada no fue la excepción. Tan sólo se disputó media hora de juego del clásico que protagonizaban Universidad de Chile y Universidad Católica en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción cuando simpatizantes del cuadro azul comenzaron a lanzar fuegos de artificio, petardos y bombas de ruído al campo de juego.

Ante esta lamentable situación, Claudio Borghi se refirió al respecto y reconoció su temor de asistir a ciertos estadios de fútbol, recintos que hoy en día son epicentros de hechos de violencia que han empañado este deporte.

"Yo dejaría el fútbol de lado. Estaba todo para que fuese un lindo espectáculo. Hace mucho tiempo la Universidad de Chile no jugaba con tanto público, la cancha estaba en perfectas condiciones. Desgraciadamente no tengo la solución para esta situación que se está viviendo. Debo reconocer públicamente que me da miedo asistir a ciertos estadios. Tengo algunas preocupaciones, llego temprano, digo con quién me voy a encontrar. Si tenemos miedo nosotros que hemos ido toda una vida al estadio imagínense aquellos que van por primera vez a presenciar un espectáculo deportivo", señaló el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Además, agregó que "hoy habían muchos niños, muchas mujeres y me pregunto qué pasará a partir de ahora con esa gente que vivió esta experiencia tan traumática dentro de un estadio. Nosotros somos rivales deportivos, no somos enemigos. Yo no odio a nadie por tener otro color de camiseta. Yo voy por el espectáculo. Aparecen estos tipos y les arruina el espectáculo no tan sólo a la gente que fue, a los jugadores. Si supieran lo que cuesta montar un partido de fútbol de dos equipos que son de Santiago y van a regiones".

Por último, manifestó que "sería un poco más duro. Le daría más derecho a Carabineros para que actuara en caso de incidentes. Podemos estar bien económicamente pero si no tenemos educación de nada sirve. El problema de hoy amerita una reunión inmediata de todos los presidentes del fútbol chileno y que se pongan de acuerdo ellos en controlar a la gente que es hincha de su equipo. Nunca pasa nada y siguen entrando todos los domingos a la cancha", señaló el campeón del mundo en México '86.

Hoy ganó la delincuencia y lamentablemente el juez Francisco Gilabert dio por suspendido el encuentro deportivo.