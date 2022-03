No importa cómo lleguen en la tabla de posiciones, ni si uno viene ganando o perdiendo, lo cierto es que el clásico universitario que disputan tradicionalmente las Universidades Católica y de Chile, son un partido aparte y que está lleno de ricas historias y de innumerables anécdotas

La rivalidad de las dos más grandes casas de estudio del país se remontan desde que ambas instituciones entraron al profesionalismo y en los 60 tuvieron una linda rivalidad alimentada por un show que precedía el encuentro de fútbol donde ambos equipos presentaban un espectáculo dignos de un SúperBowl y que acaparaba el interés de los hinchas incluso de otros cuadros. Ganar en la previa era tan importante como el partido en sí.

Este sábado 2 de abril se volverán a ver las caras cruzados y azules en San Carlos de Apoquindo, reducto que le está costando a la U y de hecho su último triunfo data de 2015 cuando el entrenador azul era ni más ni menos que el actual entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte.

El clásico está a un par de días de jugarse otra vez y en Redgol hemos hecho una lista de 30 jugadores que vistieron la camiseta de la UC y de la U, cracks que tuvieron importancia en ambos equipos y quizás algunos pasaron tan desapercibidos en uno u otro cuadro, que te llamará la atención verlos con la otra camiseta.

1. Paulo Garcés

El arquero Paulo Garcés se formó en Universidad Católica donde tuvo la oportunidad de ser titular en el arco cruzado en las temporadas 2010-2011, hasta que salió sorpresivamente del equipo cruzado para ir a Unión La Calera donde fue adquirido por la U.

El portero llegó a Universidad de Chile en 2012 a solicitud del entrenador Jorge Sampaoli y su gran actuación en el Copa Sudamericana de ese año le bastó para ser elegido el mejor portero del continente.

2. Luis Abarca

El Lechero Abarca es otro jugador formado en la tienda cruzada que supo salir campeón con la Franja en 1984 y 1987.

Luego de defender la camiseta de Cobreloa en 1991 llegó a la Universidad de Chile al año siguiente al equipo que dirigía Arturo Salah.

Abarca fue parte del plantel de la U que ganó el bicampeonato 1994-1995 y está en la historia azul por integrar el inolvidable equipo que dio la vuelta olímpica luego de largos 25 años.

3. Alberto Quintano

Uno de los defensas más exquisitos que dio el fútbol chileno fue sin lugar a dudas Alberto Quintano, el que se le recuerda por la gran dupla que formó junto a Elías Figueroa en la selección chilena.

El Flaco nació en la U y formó parte del Ballet Azul donde salió campeón en 1965, 19767 y 1969 para luego triunfar en el fútbol mexicano para regresar a la U en 1977.

Quintano cruzó la vereda en 1981 donde llegó a la escuadra cruzada por petición del DT Luis Santibañez.

4. Miguel Ponce

El Chueco Ponce tiene un registro muy curioso: pese a que se inició en Universidad Católica, su primer campeonato lo obtuvo en Universidad de Chile, club al que llegó en 1995 para reemplazar a Fabián Guevara que había partido al fútbol azteca.

Pero tendría su revancha porque el lateral izquierdo volvió a la escuadra cruzada en 1999 consagrándose campeón por fin en la temporada 2002 cuando el DT de la UC era el mismísimo Juvenal Olmos.

5. Ricardo Rojas

Luego de exitosas campañas en Unión Española, Ricky Rojas llegó a Universidad de Chile donde supo dar la vuelta olímpica en forma consecutiva en los años 1999 y 2000. Esas actuaciones le valieron llegar al América de México.

Precisamente fueron las Águilas lo prestaron a Universidad Católica donde jugó en la temporada 2004 sin el éxito vivido en los azules.

6. Albert Acevedo

Aunque la mayoría cree que Albert Acevedo se formó como jugador en Universidad Católica, la verdad es que lo hizo en Unión Española, equipo del que saltó a la UC.

Muy joven fue campeón con los cruzados en 2002, pero donde brilló con luces propias fue en la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli donde fue tricampeón nacional, ganó la Copa Sudamericana 2011 y la Copa Chile 2012.

Justamente en la final disputada en Temuco, Acevedo enfrentó a la UC con la camiseta azul y levantando el trofeo luego de ganar 2-1.

7. Roberto Cereceda

Luego de jugar en Colo Colo, Roberto Cereceda jugó en Universidad Católica en la temporada 2011. Su rendimiento fue óptimo siendo uno de los mejores jugadores de ese año.

Jorge Sampaoli lo pidió como refuerzo para disputar la banda izquierda con Eugenio Mena y por eso fue uno de los flamantes refuerzos que llegaron en 2012 para fortalecer el equipo campeón de la Copa Sudamericana.

El Choro fue campeón con los azules del Apertura de ese año y tal como Acevedo, le ganó la final de la Copa Chile a su ex club.

8. Waldo Ponce

Waldo Ponce nació en Universidad de Chile siendo uno de los grandes jugadores que sacó la U en el período donde César Vaccia dirigía primero las divisiones inferiores azules, para luego pasar al primer equipo en 1999.

Luego de varios periplos, Ponce retornó al país en 2010 y fichó en Universidad Católica donde fue parte del plantel que salió campeón ese año.

Ponce marcó un gol en el clásico universitario disputado en 2005 jugando por Universidad de Chile.

9. Valber Huerta

Valber Huerta se formó en Universidad de Chile y fue parte del equipo sparring que formó Jorge Sampaoli en 2011 donde brillaban también Ángelo Henríquez, Igor Lichnovsky, Sebastián Martínez, Leonardo Valencia, entre otros.

El central terminó su proceso de juvenil en la U y emigró al Granada, para luego tener pasos por Huachipat y Colo Colo.

Finalmente llegó a Universidad Católica en 2019 convirtiéndose en uno de los pilares del equipo campeón del fútbol chileno.

10. Marcos González

Marcos González es uno de los varios jugadores que sacó la Universidad de Chile a finales de los noventa y formó parte del plantel bicampeón con César Vaccia 99-2000.

El espigado defensor llegó a la UC en 2008 donde pudo salir campeón dos años más tarde. Cuando recién comenzaba la temporada 2011, volvió a la U provocando mucha molestia en la institución cruzada.

González ganó los dos torneos nacionales de ese año y la Copa Sudamericana, siendo banca en un comienzo pero ganándose la confianza luego de su entrenador Jorge Sampaoli.

11. Rafael Olarra

Rafael Olarra llegó desde Audax Italiano a Universidad de Chile en 1998 y un año más tarde fue titular absoluto en el plantel que ganó el bicampeonato 99-2000 con César Vaccia en la banca.

Luego de un paso por Europa, volvió al cuadro laico para partir otra vez a Independiente de Avellaneda. Después de jugar en el Rojo de Avellaneda, recaló en Universidad Católica donde se reencontró con Ricardo Rojas, otro compañero que tb jugó en la U bicampeón.

El Flaco retornó a la U en 2007 donde jugó hasta 2010 y pudo ser campeón otra vez con los azules en el Apertura 2009.

12. Jean Beausejour

Uno de los casos más curiosos de jugadores que vistieron ambas camisetas es la de Jean Beausejour. El lateral izquierdo hizo sus primeras armas en la U, pero terminó su proceso formativo en Universidad Católica, club donde debutó en el profesionalismo en 2002 y al jugar un partido, se le considera campeón con los cruzados.

Luego de salir a préstamo a la Universidad de Concepción, volvió a los cruzados en 2004 donde tuvo regularidad hasta el 2005, que decide emigrar a Suiza.

El resto es conocido, bicampeón de América con la selección chilena y hombre récord al marcar en dos mundiales diferentes con la Roja.

Llegó a Universidad de Chile en 2016 donde jugó cinco temporadas hasta dejar el equipo al terminar la temporada 2020.

13. Sebastián Galani

El volante Sebastián Galani llegó a Universidad de Chile en 2020 desde Coquimbo Unido y terminó contrato con los azules a fines del 2021.

No hubo acuerdo para su renovación con los azules así que el ex pirata decidió este 2022 llegar a Universidad Católica luego de las traumáticas temporadas en la U donde tuvo que lidiar con el descenso.

Este sábado será la primera vez que enfrenta a su ex club con la camiseta cruzada.

14. Carlos Bueno

El uruguayo Carlos Bueno llegó a Universidad de Chile con la difícil misión de reemplazar al goleador Juan Manuel Olivera que emigró a mitad de temporada en 2010 y pese al cartel que traía, su aporte en la U fue escaso, aunque de igual manera se las arregló para marcar ocho goles.

Tres años después desembarcó en Universidad Católica donde sus números fueron mucho menores que en el archirrival con apenas cinco goles en 12 partidos.

15. Eduardo Arancibia

Eduardo Arancibia nació en Universidad de Chile y pese a que nació como delantero, se consolidó como lateral derecho donde supo quitarle la titularidad al histórico Cristián Castañeda y se dio el gusto de salir campeón en 1999 y 2000.

Luego partió al Atlas de México y a su vuelta sorprendió a todos fichando por Universidad Católica, donde también le tocó salir campeón en el Apertura 2002 luego de eliminar a su ex equipo en la semifinales de ese campeonato.

16. Eduardo Bonvallet

Eduardo Bonvallet fue formado en Universidad de Chile donde compartió camarín con el destacado entrenador nacional Manuel Pellegrini.

El Bonva saltó de la U a la UC luego de que las finanzas del club laico los obligaran a desprenderse de varias de sus figuras.

El volante tuvo un buen rendimiento en el cuadro cruzado y fue titular en la selección chilena que disputó el Mundial de España 1982.

17. Fabián Estay

Fabián Estay deslumbró en sus inicios en Universidad Católica por su rica técnica y potencia física. Fue parte del plantel campeón en 1987.

Posterior a sus buenas campañas en la UC, emigró en 1991 al Saint Gallen de Suiza donde compartió camarín con Iván Zamorano, con el que a la postre se convirtió en su gran amigo en el fútbol.

En 1993 tuvo un semestre en la Universidad de Chile de Arturo Salah donde le marcó un recordado gol al Real Madrid en un amistoso disputado en el Estadio Nacional.

18. Patricio Mardones

Patricio Mardones es un volante formado en Universidad Católica, campeón con los cruzados en 1984 y 1987.

El Pato firmó en la U en 1994 cuando Arturo Salah lo convenció de dejar O'Higgins para llegar al equipo azul que a la postre rompería con la mala racha de 25 años sin dar vueltas olímpicas.

Mardones entró en la historia dorada de los azules al convertir el penal ante Cobresal que le dio el empate para superar en la tabla de posiciones precisamente a la UC.

19. Patricio Ormazábal

Patricio Ormazábal es de la cantera cruzada y fue parte del equipo campeón en 2002 de la mano de Juvenal Olmos.

Luego de un paso por Argentina, el Pato recaló en la Universidad de Chile de Héctor Pinto en 2005 jugando la Copa LIbertadores de ese año donde los azules llegaron hasta octavos de final.

Ormazábal volvería una vez más a la UC en las temporadas 2007 y 2008.

20. Esteban Valencia

Esteban Valencia nació en Universidad de Chile y formó parte del plantel dorado que salió campeón en El Salvador dejando atrás 25 años sin abrazos.

Pese a su plena identificación con los azules, jugó en la UC en las temporadas 2003-2004 y volvió a Universidad de Chile un año después y donde se retiraría del fútbol en 2006 junto a Pedro Heidi González.

21. Rodrigo Valenzuela

Rodrigo Valenzuela hizo gran parte de su carrera en México y precisamente de tierras aztecas llegó a la Universidad de Chile de Marcelo Salas en 2006.

La aventura del Chico en los azules apenas duró un año y no tuvo problemas para llegar a Universidad Católica en 2007 y permanecer cerca de ocho años en la institución cruzada.

En la UC pudo ser campeón en el Apertura 2002.

22. Jorge Acuña

Jorge Kike Acuña nació en Universidad Católica y fue un símbolo cruzado en la campaña que terminó consolidándose campeón en 2002.

Pese a su fanatismo por la franja, llegó a Universidad de Chile en 2007 y permaneció apenas un año en el cuadro azul.

En conversación con Redgol en 2020, el KIke recuerda su paso por la U: “Fue un error firmar por la U, porque soy reconocido hinchas de la UC y la gente iba a putearme a los entrenamientos, me llevaban tatuadores para que me borrara todo lo ligado a la UC, por eso lo digo, no por la institución, dirigentes o compañeros. Tuve la suerte de jugar a las espaldas con la mejor barra de Chile, porque te acompañaban siempre. Tuve la suerte de conocer a los líderes de las barras y todo, pero la gente no entiende que esto es un trabajo”.

23. Francisco Arrué

Francisco Arrué se formó en Colo Colo y tuvo un paso fugaz por Universidad Católica en 2001 para volver luego en 2005 siendo muy importante en la obtención del título de ese año que los cruzados le ganaron a los azules en infartante definición a penales.

Pese a la identificación que creó con la franja, junto a Jorge Kike Acuña cruzaron la vereda en 2007 y llegaron a la U.

En conversación con Redgol, el Pancho relata que su paso por el cuadro azul "fue difícil, la gente (de la U) no me trató bien al principio, tenía que salir con Carabineros del estadio, pero después con fútbol me los gané".

24. Jeisson Vargas

Tal como Sebastián Galani, el clásico de este sábado es el primero que jugará el volante Jeisson Vargas, formado en Universidad Católica y que ahora defiende la camiseta de Universidad de Chile.

El nacido en Recoleta ya había tenido un coqueteo con la U para llegar en 2019 cuando era jugador del Montreal Impact, pero la dirigencia cruzada se adelantó y recuperó al mediocampista.

Luego de un paso por Unión La Calera, Vargas fue uno de los primeros refuerzos azules para este 2022.

25. Edson Puch

Nacido en Deportes Iquique, Edson Puch llegó a Universidad de Chile en el segundo semestre de 2009 cuando tenía una oferta de San Lorenzo de Almagro en la mano.

El Comando fue parte del plantel azul que comandaba Jorge Sampaoli y que le ganó la mítica final a la UC en el Apertura 2011, de hecho es el que da la asistencia para el cuarto gol de Gustavo Canales a Cristopher Toselli.

Puch llega a la UC en 2019 y en el primer clásico que enfrenta a su ex equipo le convierte un gol en la goleada 4-0 de los cruzados sobre los laicos en San Carlos de Apoquindo.

26. Sergio Gioino

Sergio Gioino se cansó de hacer goles en Huachipato, por eso Universidad Católica puso los ojos sobre él y lo contrató en 2003. Pese a que marcó 12 goles con la tienda cruzada, no logró convencer y pasó directamente a Universidad de Chile.

En la U fue todo diferente transformándose rápidamente en uno de los preferidos del hincha azul luego de debutar con dos goles ante el Colo Colo de Claudio Bravo, y en su primer clásico universitario supo convertirle a su ex equipo.

El Flaco salió campeón del Apertura 2004 haciendo gran dupla con Diego Rivarola.

27. Rodrigo Goldberg

Rodrigo Goldberg se formó en Universidad de Chile siendo bicampeón en las temporadas 1994-95, luego de su buena Copa LIbertadores en 1996, emigró al Maccabi Tel Aviv de Israel.

En 1998 volvió al país y firmó por Universidad Católica, donde estuvo dos temporadas.

El Polaco le dio una entrevista a TodoFútbol en 2015 contando que "cuando quise volver a la U el Doctor Orozco me cerró la puerta en la cara, que no quería y se cerró en eso, entonces salieron opciones, pero la mejor era en ese minuto Católica y yo no me iba a quedar de brazos cruzados esperando que me llamara de la “U”.

28. Rodolfo Moya

El delantero Rodolfo Moya fue una de esas promesas del fútbol chileno que nunca pudieron concretarse o, mejor dicho, nunca llegó a ser todo lo que prometía más allá de que hizo una respetable carrera.

Con apenas 18 años llegó a Universidad Católica en 1997 y estuvo tres temporadas hasta que emigró al Austria Viena y en su vuelta a Chile recaló en la U en 2003 en el equipo que dirigía Víctor Castañeda.

Moyita utilizó la camiseta número 7 obligando a Diego Rivarola a usar la número 33 en el Apertura y el 11 en el Clausula de ese año.

29. Rodrigo Barrera

Rodrigo Barrera es el caso más atípico de toda la lista presentada. En efecto, el Chamuca es el goleador histórico de Universidad Católica, un emblema de los 90 y que llegó contra todo pronóstico a Universidad de Chile, al que le convirtió varios goles con la camiseta cruzada.

En la U fue muy querido y logró una gran identificación, siendo parte del plantel que ganó el bicampeonato 1999-2000.

Volvió a la UC en 2002 donde salió campeón del Apertura y en uno de los clásicos ante la U, volvió a marcarles.

En el epílogo de su carrera se dio un gustito y volvió a Universidad de Chile en el Clausura 2004.

30. Christián Bravo

Christián Bravo es un delantero formado en Universidad de Chile y que formó parte del equipo de proyección que formó Jorge Sampaoli cuando llegó al cuadro azul en 2011. Un año más tarde le dio la confianza necesaria para ser titular en varios partidos.

En 2015 llegó a Universidad Católica de la mano de Mario Salas y logra el bicampeonato cruzado en 2016 donde logra una gran identificación con la hinchada cruzada.